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Haberler Fenerbahçe 6. Sırp yıldız Mimovic oldu

6. Sırp yıldız Mimovic oldu

Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Ognjen Mimovic, kulüp tarihindeki 6. Sırp futbolcu oldu. 4.5 yıllık sözleşme imzalanan Mimovic, Mateja Kezman, Milos Krasic, Lazar Markovic, Dusan Tadic ve Filip Kostic'in ardından çubuklu formayı giyen 6. Sırp isim oldu. Ayrıca Tadic ve Kostic'in ardından Mimovic mevcut kadrodaki üçüncü Sırp olarak dikkat çekti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 06:50
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6. Sırp yıldız Mimovic oldu
Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Ognjen Mimovic, kulüp tarihindeki 6. Sırp futbolcu oldu. 4.5 yıllık sözleşme imzalanan Mimovic, Mateja Kezman, Milos Krasic, Lazar Markovic, Dusan Tadic ve Filip Kostic'in ardından çubuklu formayı giyen 6. Sırp isim oldu. Ayrıca Tadic ve Kostic'in ardından Mimovic mevcut kadrodaki üçüncü Sırp olarak dikkat çekti.
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