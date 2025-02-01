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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Dzeko ile 'Tamam' mı yoksa 'Devam' mı? Yönetimden flaş karar!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Dzeko ile 'Tamam' mı yoksa 'Devam' mı? Yönetimden flaş karar!

Fenerbahçe'deki 2. sezonunu geçiren ve sarı-lacivertli ekiple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edin Dzeko hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. 38 yaşındaki yıldız hakkında sarı-lacivertli yönetim son olarak flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 12:48
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Dzeko ile 'Tamam' mı yoksa 'Devam' mı? Yönetimden flaş karar!

Fenerbahçe'de bu sezon tecrübeli golcü Edin Dzeko performansıyla kendisine hayran bıraktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Dzeko ile 'Tamam' mı yoksa 'Devam' mı? Yönetimden flaş karar!

Deneyimli santrfor ilerleyen yaşına rağmen yaptığı skor katkısıyla takımın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Dzeko ile 'Tamam' mı yoksa 'Devam' mı? Yönetimden flaş karar!

Bu sene 39 yaşına girecek olan futbolcunun sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Dzeko ile 'Tamam' mı yoksa 'Devam' mı? Yönetimden flaş karar!

Takımın kaptanı ve liderlik özelliğiyle de tüm arkadaşlarının gözünde saygın bir yeri olan Dzeko için Fenerbahçe yönetimi kararını verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Dzeko ile 'Tamam' mı yoksa 'Devam' mı? Yönetimden flaş karar!

Milliyet'te yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin Edin Dzeko'yu bırakmaya niyeti yok.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Dzeko ile 'Tamam' mı yoksa 'Devam' mı? Yönetimden flaş karar!

Sarı-lacivertlilerin önümüzdeki sezon daha az süre alacak olsa bile takımdaki liderlik rolü nedeniyle, Dzeko ile bir yıl daha devam etmek istedikleri belirtildi.

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