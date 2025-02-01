FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Dzeko ile 'Tamam' mı yoksa 'Devam' mı? Yönetimden flaş karar!
Fenerbahçe'deki 2. sezonunu geçiren ve sarı-lacivertli ekiple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edin Dzeko hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. 38 yaşındaki yıldız hakkında sarı-lacivertli yönetim son olarak flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Takımın kaptanı ve liderlik özelliğiyle de tüm arkadaşlarının gözünde saygın bir yeri olan Dzeko için Fenerbahçe yönetimi kararını verdi.
Milliyet'te yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin Edin Dzeko'yu bırakmaya niyeti yok.
Sarı-lacivertlilerin önümüzdeki sezon daha az süre alacak olsa bile takımdaki liderlik rolü nedeniyle, Dzeko ile bir yıl daha devam etmek istedikleri belirtildi.
Edin Dzeko bu sezon Fenerbahçe formasıyla 32 maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda 1.985 dakika sahada kalan Dzeko, 16 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.
Dzeko ortalama 124 dakikada 1 gol attı.
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