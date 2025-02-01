Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Mehmet Salih Dereli hayatını kaybetti

Fenerbahçe, yönetim kurulu üyesi Mehmet Salih Dereli'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İŞTE KULÜBÜN AÇIKLAMASI

"Yönetim Kurulu Üyemiz ve camiamızın önde gelen isimlerinden değerli iş insanı Mehmet Salih Dereli'yi kaybettik. 2021 yılından bu yana Yönetim Kurulumuzda görev alan kulübümüzün 5213 numaralı üyesi Mehmet Salih Dereli, aynı zamanda 1907 Fenerbahçe Derneği'nin ve Fenerium'un kurucularındandı. Kulübümüze kıymetli hizmetleri bulunan Mehmet Salih Dereli, sağlık sorunları yaşadığı dönemde dahi yönetim kurulu üyeliğini aktif olarak sürdürmüştür. Mehmet Salih Dereli'ye Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz. Cenaze töreni detayları netleştiğinde paylaşılacaktır."

Acı Kaybımız: Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Salih Dereli'yi Kaybettik Yönetim Kurulu Üyemiz ve camiamızın önde gelen isimlerinden değerli iş insanı Mehmet Salih Dereli'yi kaybettik. 2021 yılından bu yana Yönetim Kurulumuzda görev alan kulübümüzün 5213 numaralı üyesi Mehmet… pic.twitter.com/RDucA5Pv51 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 1, 2025

BEŞİKTAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

G.SARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli'nin vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Fenerbahçe Spor Kulübü'ne başsağlığı dileriz. — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 1, 2025

TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI