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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Mehmet Salih Dereli hayatını kaybetti

Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Mehmet Salih Dereli hayatını kaybetti

Fenerbahçe, yönetim kurulu üyesi Mehmet Salih Dereli'nin hayatını kaybettiğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 20:24 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 21:07
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Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Mehmet Salih Dereli hayatını kaybetti

Fenerbahçe, yönetim kurulu üyesi Mehmet Salih Dereli'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İŞTE KULÜBÜN AÇIKLAMASI

"Yönetim Kurulu Üyemiz ve camiamızın önde gelen isimlerinden değerli iş insanı Mehmet Salih Dereli'yi kaybettik. 2021 yılından bu yana Yönetim Kurulumuzda görev alan kulübümüzün 5213 numaralı üyesi Mehmet Salih Dereli, aynı zamanda 1907 Fenerbahçe Derneği'nin ve Fenerium'un kurucularındandı. Kulübümüze kıymetli hizmetleri bulunan Mehmet Salih Dereli, sağlık sorunları yaşadığı dönemde dahi yönetim kurulu üyeliğini aktif olarak sürdürmüştür. Mehmet Salih Dereli'ye Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz. Cenaze töreni detayları netleştiğinde paylaşılacaktır."

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