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Haberler Fenerbahçe Skriniar imzayı attı

Skriniar imzayı attı

Xavi Simons’un bonservisini Leipzig alınca PSG’nin limiti açıldı ve Skriniar dün resmen açıklandı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 06:50
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Skriniar imzayı attı

Bundesliga ekiplerinden Leipzig, 2023 yaz ayında PSG'den kiraladığı Xavi Simons'un bonservisini dün 50+30 milyon euroya aldı. Leipzig'in bu transferi açıklamasıyla birlikte Paris Saint-Germain'in kiralık oyuncu limiti açıldı. Fenerbahçe de geçtiğimiz hafta İstanbul'a getirdiği Milan Skriniar'ı resmen açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Milan Skriniar'ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Slovak stopere 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert başarılar diliyoruz" denildi.

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