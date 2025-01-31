Skriniar imzayı attı

Bundesliga ekiplerinden Leipzig, 2023 yaz ayında PSG'den kiraladığı Xavi Simons'un bonservisini dün 50+30 milyon euroya aldı. Leipzig'in bu transferi açıklamasıyla birlikte Paris Saint-Germain'in kiralık oyuncu limiti açıldı. Fenerbahçe de geçtiğimiz hafta İstanbul'a getirdiği Milan Skriniar'ı resmen açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Milan Skriniar'ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Slovak stopere 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert başarılar diliyoruz" denildi.