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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de transferler devam edecek mi? Mario Branco açıkladı!

Fenerbahçe'de transferler devam edecek mi? Mario Branco açıkladı!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, UEFA Avrupa Ligi'nde gerçekleşen play-off turu kura çekiminin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Portekizli futbol adamı, Fenerbahçe'nin rakibi Anderlecht'i değerlendirirken aynı zamanda transfer gündemine dair de konuştu. İşte o sözler... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 16:29 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 16:30
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Fenerbahçe'de transferler devam edecek mi? Mario Branco açıkladı!

UEFA Avrupa Ligi'nde 36 takımı lig aşamasını ilk 24 içinde bitirerek play-off turunda yarışmaya hak kazanan Fenerbahçe, yapılan kura çekiminde Belçika ekibi Anderlecht ile eşleşti.

Kura çekiminin ardından Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, rakipleri Anderlecht'i değerlendirirken aynı zamanda transfer gündemine dair de önemli açıklamalarda bulundu.

Eşleşmeyi değerlendiren Branco, "Zorlu bir eşleşme. Anderlecht her zaman Avrupa'da her zaman yer almış bir kulüp. Bir taraftan da bu düzeni çok iyi biliyoruz. Geçen sene Saint-Gilloise ile oynadık. Brüksel'den güzel anılarla ayrılmıştık. Umarım bu sezon da güzel anılarla ayrılırız." dedi.

Lig aşamasında güçlü takımlarla karşılaştıklarını söyleyen Branco, "Turda favori olup olmamayı şu an konuşamayız. Anderlecht, lig aşamasında bizden daha yukarıdaydı. Lig aşamasında güçlü takımlarla karşılaştık. Avrupa Ligi'nde rekabet her zaman yüzde elli ellidir. Umarım yeterince rekabetçi olup bir üst tura yükseliriz." ifadelerini kullandı.

Branco ayrıca, "Önce Anderlecht'e odaklanalım. Olympiakos'u geçen seneden tanıyoruz, penaltılar sonucu kaybettik. Hazırız. Rekabetçi bir takımız. Fenerbahçe'nin karşısına kim gelirse gelsin; lig, kupa veya Avrupa, kazanmak için sahaya çıkıyoruz." açıklamasında bulundu.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Mario Branco, "Yeni transferler olacak mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi;

"Avrupa'daki transferler pazartesi salı bitecek, Türkiye'de 11 Şubat'ta sona erecek. Çoğunlukla istediğimiz transferleri tamamladık diyebilirim. Son dakikaya kadar her şey mümkün. Bizim için önemli transferler yaptık. Avrupa Ligi'nin lig aşamasında bile önemli oyuncularımızda sakatlıklar oldu. Bazı maçlarda çok fazla seçeneğimiz olmadı. Midtjylland'a karşı dar bir ekiple oynadık. Kaliteyi oluşturmaya çalışıyoruz. Fırsat penceresi hep açık ama büyük ölçüde yapmak istediklerimizi yaptık."

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