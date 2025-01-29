  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de ara transferde bir ayrılık daha! Sezon sonuna kadar kiralık...

Fenerbahçe'de ara transferde bir ayrılık daha! Sezon sonuna kadar kiralık...

Ara transfer dönemini yoğun geçiren Fenerbahçe'de son olarak flaş bir ayrılık gelişmesi daha yaşandı. Sarı-lacivertli ekipten o ismin sezon sonuna kadar kiralandığı öğrenildi. İşte o isim ve kiralandığı takım... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 11:46 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 11:47
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de ara transferde bir ayrılık daha! Sezon sonuna kadar kiralık...

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe'de ara transferde bir ayrılık daha! Sezon sonuna kadar kiralık...

Sarı-lacivertliler Diego Carlos ve Milan Skriniar'ın ardından son olarak Anderson Talisca transferini de açıkladı.

Fenerbahçe'de ara transferde bir ayrılık daha! Sezon sonuna kadar kiralık...

Fenerbahçe, resmi sosyal medya hesabından Brezilyalı yıldız ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe'de ara transferde bir ayrılık daha! Sezon sonuna kadar kiralık...

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.

Fenerbahçe'de ara transferde bir ayrılık daha! Sezon sonuna kadar kiralık...

Emir Ortakaya'yı Beerschot'a, Maurius Tresor Doh'u Solwie Energy Fatih Karagümrük'e ve Samet Akaydın'ı Çaykur Rizespor'a bonservisiyle birlikte gönderen Fenerbahçe; Lincoln Henrique'yi Hull City, Yiğit Fidan'ı ise Uğur Okulları İstanbulspor'a kiralamıştı.

Fenerbahçe'de ara transferde bir ayrılık daha! Sezon sonuna kadar kiralık...

Fenerbahçe bir isimle daha ara transferde yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de ara transferde bir ayrılık daha! Sezon sonuna kadar kiralık...

BARTUĞ ELMAZ SLOVENYA'YA GİDİYOR

Fenerbahçe, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı Slovenya ekibi Maribor'a kiraladı.

Fenerbahçe'de ara transferde bir ayrılık daha! Sezon sonuna kadar kiralık...

Sezonun geride kalan kısmında forma şansı bulmakta zorlanan Bartuğ Elmaz, kiralık olarak takımdan ayrıldı. 21 yaşındaki orta saha sezon sonuna kadar Slovenya ekibi Maribor'da forma giyecek. Vize işlemlerini bekleyen Bartuğ, evrakları tamamlanınca resmi imzayı atmak için Slovenya'ya gidecek.

Fenerbahçe'de ara transferde bir ayrılık daha! Sezon sonuna kadar kiralık...

Öte yandan sezonun geride kalan kısmında 1 tanesi ilk 11 olmak üzere 4 maçta Fenerbahçe formasını giyen Bartuğ, 1 kez gol sevinci yaşadı.

Başka Bir Gün - DİZİ
G.Saray'dan Osimhen için dev teklif!
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'da sağ beke yeni aday! Pazarlıklara başlandı...
Kriz büyük! Mansur Yavaş Özgür Özel'i yalanlayıp anketleri masaya getirdi... "Ön seçim tercihi bize söylenmedi katılmayacağız"
G.Saraylı yıldıza Napoli kancası!
Cimbom'dan Rashford bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alexander Djiku'ya 2 teklif birden! Alexander Djiku'ya 2 teklif birden! 11:29
"Yükselen Yıldızlar" maçının kadroları açıklandı "Yükselen Yıldızlar" maçının kadroları açıklandı 11:26
Salzburg - Atletico Madrid maçı hangi kanalda? Salzburg - Atletico Madrid maçı hangi kanalda? 11:16
Inter - Monaco maçı hangi kanalda? Inter - Monaco maçı hangi kanalda? 11:08
G.Saray'dan Osimhen için dev teklif! G.Saray'dan Osimhen için dev teklif! 11:07
Bayern Münih - Slovan Bratislava maçı hangi kanalda? Bayern Münih - Slovan Bratislava maçı hangi kanalda? 11:04
Daha Eski
Barcelona - Atalanta maçı hangi kanalda? Barcelona - Atalanta maçı hangi kanalda? 11:01
Alperen NBA'de 4 bin sayı barajını aştı! Alperen NBA'de 4 bin sayı barajını aştı! 10:58
Young Boys - Kızılyıldız maçı hangi kanalda? Young Boys - Kızılyıldız maçı hangi kanalda? 10:58
Borussia Dortmund - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? Borussia Dortmund - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? 10:54
Bayer Leverkusen - Sparta Prag maçı hangi kanalda? Bayer Leverkusen - Sparta Prag maçı hangi kanalda? 10:15
THY EuroLeague'de 24. hafta heyecanı THY EuroLeague'de 24. hafta heyecanı 10:12