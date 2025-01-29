Fenerbahçe'de ara transferde bir ayrılık daha! Sezon sonuna kadar kiralık...
Ara transfer dönemini yoğun geçiren Fenerbahçe'de son olarak flaş bir ayrılık gelişmesi daha yaşandı. Sarı-lacivertli ekipten o ismin sezon sonuna kadar kiralandığı öğrenildi. İşte o isim ve kiralandığı takım... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 11:46 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 11:47
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Öte yandan sarı-lacivertli ekipte takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.
Emir Ortakaya'yı Beerschot'a, Maurius Tresor Doh'u Solwie Energy Fatih Karagümrük'e ve Samet Akaydın'ı Çaykur Rizespor'a bonservisiyle birlikte gönderen Fenerbahçe; Lincoln Henrique'yi Hull City, Yiğit Fidan'ı ise Uğur Okulları İstanbulspor'a kiralamıştı.
Fenerbahçe bir isimle daha ara transferde yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
BARTUĞ ELMAZ SLOVENYA'YA GİDİYOR
Fenerbahçe, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı Slovenya ekibi Maribor'a kiraladı.
Sezonun geride kalan kısmında forma şansı bulmakta zorlanan Bartuğ Elmaz, kiralık olarak takımdan ayrıldı. 21 yaşındaki orta saha sezon sonuna kadar Slovenya ekibi Maribor'da forma giyecek. Vize işlemlerini bekleyen Bartuğ, evrakları tamamlanınca resmi imzayı atmak için Slovenya'ya gidecek.
Öte yandan sezonun geride kalan kısmında 1 tanesi ilk 11 olmak üzere 4 maçta Fenerbahçe formasını giyen Bartuğ, 1 kez gol sevinci yaşadı.
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