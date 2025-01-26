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Haberler Fenerbahçe Kadıköy'de zafer zamanı

Kadıköy'de zafer zamanı

Bugün Göztepe’yi konuk edecek olan F.Bahçe’de tek hedef galibiyet. Sarı-lacivertliler, rakibini yenerek galibiyet serisini dörde çıkarmak istiyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 06:50
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Kadıköy'de zafer zamanı

Süper Lig'in 21'inci haftasında Fenerbahçe, bugün Göztepe'yi konuk edecek. Ligin ilk yarısında rakibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalan sarı-lacivertlilerde tek hedef; sahadan üç puanla ayrılarak şampiyonluk yarışında kayıp yaşamamak. Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak ve karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Eyüp beraberliği sonrasında Hatay, Konya ve Adana Demirspor'u yenerek üç maçlık bir galibiyet serisi yakalayan sarı-lacivertliler, bu sayıyı dörde çıkmak da istiyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun öğrencileriyle dün yaptığı toplantıda; "Kayıp istemiyorum. Yorgunluk bahanesini de kabul etmiyorum. Herkes en iyisini yapacak ve üç puanı alacağız" dediği öğrenildi.

KADRODA 4 EKSİK

Fenerbahçe, Göztepe karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Uzun süredir takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra Dominik Livakovic ve Mert Müldür, sakatlıkları dolayısıyla forma giyemeyecek.

SEBASTİAN SINIRDA

Fenerbahçe'nin Polonyalısı Sebastian Szymanski, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarılacivertli yıldız oyuncu, kart görmesi durumunda Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

İSMAİL GERİ DÖNDÜ

Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde 3, Avrupa ve kupada da 1'er maç kaçıran İsmail Yüksek, son 2 idmanda takımla çalıştı. İsmail, Mourinho'nun görev vermesi durumunda Göztepe karşısında ter dökecek.

DİEGO ŞANS BEKLİYOR

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Carlos, bugün ilk kez Kadıköy'e çıkacak. İngiltere'nin Aston Villa ekibinden kadroya katılan 31 yaşındaki savunmacı, maç öncesinde yeni takımıyla 2 idmanda yer aldı. Carlos, teknik direktör Mourinho'nun görev vermesi durumunda kadroda yer alacak.

58. RANDEVU

Fenerbahçe ile Göztepe, Süper Lig'de bugüne kadar 57 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Kanarya, 26 kez sahadan galip ayrılırken, Göztepe ise 9 kez rakibini mağlup etti. İki ekip arasında oynanan 22 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Adana Demirspor maçıyla birlikte 7 hafta sonra kalesini gole kapattı. Oynanan 19 mücadelenin 16'sında kaleyi Livakovic korurken, 3 maçta İrfan Can oynadı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte kalesinde 18 gol gördü ve ligin en az yiyen takımı.

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