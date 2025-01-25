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Haberler Fenerbahçe Guardiola’dan Mourinho’ya destek: Onu çok iyi anlıyorum

Guardiola’dan Mourinho’ya destek: Onu çok iyi anlıyorum

Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, geçmişte Manchester United’ı çalıştıran ve şu anda Fenerbahçe'nin başında bulunan Jose Mourinho hakkında flaş bir açıklamada bulundu. İşte Guardiola'nın o açıklaması...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 12:30
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Guardiola’dan Mourinho’ya destek: Onu çok iyi anlıyorum

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, son zamanlarda kötü sonuçlar alan ve sıkıntılı bir dönemden geçen takımıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Guardiola, geçmişte Manchester United'ı çalıştıran ve şu anda Fenerbahçe'nin başında bulunan Jose Mourinho'yu da gündeme getirdi.

Guardiola, "Bu sezonu ilk dört içerisinde tamamlamak bizim için şampiyonluk gibi olacak," diyerek zorlu bir sezon geçirdiklerini belirtti. Ayrıca, Manchester United ile İngiltere Premier Lig'de 2017-18 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Mourinho'nun o dönemdeki açıklamalarına da değindi. Guardiola, "Mourinho Manchester United'ı ikinci yapmasının kariyerinin en büyük başarısı olduğunu söylemişti. Şimdi onu çok iyi anlıyorum" ifadelerini kullandı.

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