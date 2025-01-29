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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti konuşuyor | CANLI

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti konuşuyor | CANLI

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti, Midtjylland maçı öncesi açıklamalarda bulunuyor. Haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 19:30 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 19:36
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Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti konuşuyor | CANLI

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti, Midtjylland maçı öncesi Yusuf Akçiçek ile birlikte basın toplantısında konuşuyor.

Haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

FOTI KONUŞUYOR | CANLI

ASpor CANLI YAYIN

ÇOK EKSİĞİMİZ VAR

Avrupa'da oynanan her maç gibi yarın da zorlu bir maç olacak. Avrupa'da kolay maç yok. Bizler de zor bir maç olacağını biliyoruz. Sayısal anlamda eksikliğimiz var. Bu zorluğu Lyon maçında da çekmiştik ama buraya gelenler ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar bir üst tura çıkabilmek için.

BERABERLİK YETERLİ Mİ?

("Yeni formata göre tur atlamak için 1 puan yeterli mi?" sorusuna yanıt olarak)

Bu mümkün ama öyle bir durumda birçok maça bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla beraberliği düşünmemeliyiz. Biz buraya galibiyet için geldik. Biz elimizden geleni yapacağız sonrasına bakacağız.

JOSE MOURİNHO'NUN CEZASI

Onun eksikliği bizim için üzücü bir durum. Varlığıyla fark yaratan birisi ama ekibi olarak biz de elimizden geleni yapacağız. Şanslıyız ki Roma'da da bu durumu yaşamıştık. Dolayısıyla onun yokluğu şu anlamda bizi etkilemeyecektir, onunla iletişim halinde olacağız. Ekibi olarak da elimizden geleni yapacağız.

YUSUF AKÇİÇEK'İN AÇIKLAMALARI

Öncelikle 19 yaşında olarak buraya çıkmak benim için çok büyük bir tecrübe. Ama dediğim gibi, hocamızın bana güveniyle birlikte yarın elimden gelenin en iyisini yapacağım. İnşallah güzel bir galibiyetle yolumuza devam ederiz.

Çok önemli bir maç olduğunu biliyoruz. Kazanmamız gereken bir maç. Buraya kazanmaya geldik. İnşallah yarın güzel bir oyun ve galibiyetle play-off'ya kalmaya hak kazanırız.

Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederim. Bana çok destek oluyorlar. Şu anda tek hedefim, Fenerbahçe'de aldığım süreyi en iyi değerlendirmek ve takıma katkı sağlamak. En büyük hedeflerimden birisi milli takım ama şu andaki tek hedefim aldığım süreyi en iyi şekilde değerlendirmek ve takıma yardımcı olmak.

Hocamızın dediği şeyler çok değerli. Çok tecrübeli bir hoca. Her gün yeni şeyler öğreniyorum. Her antrenman benim için farklı bir tecrübe. Bu maçtan önce de taktiksel olarak konuşmalarımız oldu. Onun dışında başka bir şey olmadı.

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