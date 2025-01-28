Fenerbahçe'de Jose Mourinho Midtjylland maçında yok!

Fenerbahçe'nin, Avrupa Ligi'nde Danimarka ekibi Midtjylland ile karşılaşacağı mücadele öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho için UEFA tarafından flaş bir karar alındı.

UEFA, Portekizli teknik adama en az 1 maç ceza verdi.

CEZANIN NEDENİ BELLİ OLDU!

A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök verilen bu cezanın nedenini, "UEFA, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya Lyon maçının ikinci yarısında takımı sahaya geç çıkartıp maçın zamanında başlamasına engel olduğu için ceza verdi. Daha önceden ertelemeli cezası olan Mourinho Midtjylland maçında saha kenarında olamayacak. Cezası daha da aratabilir." şeklinde belirtti.