Fenerbahçe'de Allan Saint Maximin için sürpriz transfer teklifi!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de geleceği büyük merak konusu haline gelen Allan Saint-Maximin ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcuya sürpriz bir talibin olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
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Alınan bilgilere göre yıldız futbolcuyla ilgili kesin kararı Mourinho verecek.
Ancak Maximin kontenjanın kurbanı da olabilir.
Fenerbahçe kısa süre içinde Skriniar ile Talisca'yı açıklayacak ve yabancı 14'e çıkacak.
Yönetim bir bölgeye daha takviye yapmak isterse Maximin ya da Kostic'le yolların ayrılması gündeme gelecek.
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