Fenerbahçe'de Allan Saint Maximin için sürpriz transfer teklifi!

Göztepe maçında ikinci yarıda oyuna giren ve galibiyette pay sahibi olan Allan Saint Maximin'in geleceği belirsizliğini koruyor.

Şu ana kadar ortaya koyduğu inişli çıkışlı grafikle beklentilerin uzağında kalan Fransız yıldızla ilgili Suudi Arabistan'dan transfer iddiası geldi.