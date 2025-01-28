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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Allan Saint Maximin için sürpriz transfer teklifi!

Fenerbahçe'de Allan Saint Maximin için sürpriz transfer teklifi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de geleceği büyük merak konusu haline gelen Allan Saint-Maximin ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcuya sürpriz bir talibin olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 06:50
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Fenerbahçe'de Allan Saint Maximin için sürpriz transfer teklifi!

Göztepe maçında ikinci yarıda oyuna giren ve galibiyette pay sahibi olan Allan Saint Maximin'in geleceği belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe'de Allan Saint Maximin için sürpriz transfer teklifi!

Şu ana kadar ortaya koyduğu inişli çıkışlı grafikle beklentilerin uzağında kalan Fransız yıldızla ilgili Suudi Arabistan'dan transfer iddiası geldi.

Fenerbahçe'de Allan Saint Maximin için sürpriz transfer teklifi!

Takvim'in haberine göre Al Ittifak kulübünün Maximin için harekete geçtiği ve önümüzdeki günlerde resmi teklifin yapılacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de Allan Saint Maximin için sürpriz transfer teklifi!

Alınan bilgilere göre yıldız futbolcuyla ilgili kesin kararı Mourinho verecek.

Fenerbahçe'de Allan Saint Maximin için sürpriz transfer teklifi!

Ancak Maximin kontenjanın kurbanı da olabilir.

Fenerbahçe'de Allan Saint Maximin için sürpriz transfer teklifi!

Fenerbahçe kısa süre içinde Skriniar ile Talisca'yı açıklayacak ve yabancı 14'e çıkacak.

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