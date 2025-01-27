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Haberler Fenerbahçe Marcus Rashford transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Marcus Rashford transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray Manchester United forması giyen 27 yaşındaki İngiliz yıldız Marcus Rashford'ın peşine düşmüştü. Adana basını yıldız futbolcunun her iki takımla da yaptığı görüşmelerin sonucu belli olduğunu duyurdu. İşte detaylar... | SON DAKİKA TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 14:56
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Marcus Rashford transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trendyol Süper Lig'de nefes kesen bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ve Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Marcus Rashford transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Her iki takım da gözünü transfer çalışmalarına çevirmiş durumda.

Marcus Rashford transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Özellikle Fenerbahçe transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaptı.

Marcus Rashford transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Sarı lacivertliler, Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca'yı kadrosuna kattı.

Marcus Rashford transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Galatasaray ise şu ana kadar tek hamle yaptı.

Marcus Rashford transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Sarı kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'de İkas Eyüpspor ile çok iyi bir performans sergileyen Ahmed Kutucu ile anlaşma sağladı.

Marcus Rashford transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Öte yandan her iki kulüp de transfer görüşmelerine devam ederken önemli bir gelişme yaşandı.

Marcus Rashford transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fenerbahçe ve Galatasaray, Premier Lig devi Manchester United'dan ayrılması beklenen Marcus Rashford'a gündemine almıştı.

Marcus Rashford transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

27 yaşındaki yıldızın transfer durumuna dair yeni bir gelişme yaşandı.

Marcus Rashford transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Konuya dair haberi ise İspanyol basını duyurdu.

Marcus Rashford transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

İşte ayrıntılar...

Marcus Rashford transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

TRANSFERDEN SONUÇ ÇIKMADI!

Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Relevo'dan derlediği habere göre; Fenerbahçe ve Galatasaray, Rashford transferinde bir sonuca varamadı.

Marcus Rashford transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

İki takımın da son günlerde Rashford için devreye girdiği ancak görüşmelerin ilerlemediği kaydedildi.

Marcus Rashford transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Marcus Rashford'ın transfer konusunda acele etmediği ve net bir karar için bekleme aşamasında olduğu ifade edildi.

Marcus Rashford transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

BU SEZON 24 MAÇA ÇIKTI!

Marcus Rashford bu sezon İngiliz devinde toplam 24 karşılaşmaya çıktı.

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