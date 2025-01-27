Marcus Rashford transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray Manchester United forması giyen 27 yaşındaki İngiliz yıldız Marcus Rashford'ın peşine düşmüştü. Adana basını yıldız futbolcunun her iki takımla da yaptığı görüşmelerin sonucu belli olduğunu duyurdu. İşte detaylar... | SON DAKİKA TRANSFER HABERİ
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Sarı lacivertliler, Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca'yı kadrosuna kattı.
Galatasaray ise şu ana kadar tek hamle yaptı.
Sarı kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'de İkas Eyüpspor ile çok iyi bir performans sergileyen Ahmed Kutucu ile anlaşma sağladı.
Öte yandan her iki kulüp de transfer görüşmelerine devam ederken önemli bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe ve Galatasaray, Premier Lig devi Manchester United'dan ayrılması beklenen Marcus Rashford'a gündemine almıştı.
27 yaşındaki yıldızın transfer durumuna dair yeni bir gelişme yaşandı.
Konuya dair haberi ise İspanyol basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
TRANSFERDEN SONUÇ ÇIKMADI!
Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Relevo'dan derlediği habere göre; Fenerbahçe ve Galatasaray, Rashford transferinde bir sonuca varamadı.
İki takımın da son günlerde Rashford için devreye girdiği ancak görüşmelerin ilerlemediği kaydedildi.
Marcus Rashford'ın transfer konusunda acele etmediği ve net bir karar için bekleme aşamasında olduğu ifade edildi.
BU SEZON 24 MAÇA ÇIKTI!
Marcus Rashford bu sezon İngiliz devinde toplam 24 karşılaşmaya çıktı.
Yıldız futbolcu bu maçlarda 7 gol ve 3 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 55 milyon Euro olan Rashford'ın, Manchester United ile olan kontratı 2028'de sona erecek.
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