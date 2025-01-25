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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert gönderme: Sipariş gibi bir uyarı...

Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert gönderme: Sipariş gibi bir uyarı...

Fenerbahçe, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un "Yarın gözümüz Fenerbahçe maçının VAR hakeminde olacak. Televizyon başında bu maçı izleyeceğiz." ifadelerine yönelik sert bir açıklama yayınladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 02:15 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 02:19
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert gönderme: Sipariş gibi bir uyarı...

Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor galibiyeti ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un "Yarın gözümüz Fenerbahçe maçının VAR hakeminde olacak. Televizyon başında bu maçı izleyeceğiz." ifadelerine yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Sarı lacivertliler, ezeli rakibini "hakeme sipariş gibi bir uyarı" göndermekle suçlarken taraftarlarına da Göztepe maçında birlik olma çağrısı yaptı.

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"Hakem kararlarıyla şımartılmakta birinci sıradaki rakibimiz, kendilerine gösterilmeyen kırmızı kartları örtbas etmek adına, Göztepe ile oynayacağımız maçın hakemine 'sipariş' gibi bir uyarı göndermiştir.

Geçmişte hakem toplantısında suyun öte tarafının hakkını savunmaktan çekinmeyen maçın hakemine... Önceliğiniz Türk futboludur. Kendi menfaatleri için sizi baskı altına alarak, hocamızın ve futbolcularımızın emeğine ve alın terine göz dikenler değil.

Bugünkü yönetiminiz tarafınızı belli edecektir. Şanlı tarihinde sarsılmaz iradesini defalarca göstermiş camiamızın nefesinin, bugün Kadıköy'de ensenizde olacağını hatırlatırız.

Kurdukları yapının değişeceğini anlayınca panikleyenlere karşı, taraftarımızı doksan dakika boyunca desteğe davet ediyoruz.

Birleş, savaş, zafer bizim olacak"

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