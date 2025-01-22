Fenerbahçe'nin acı kaybı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen ve 66 vatandaşımızın vefat ettiği yangında Fenerbahçeli sporcu Vedia Nil Apak hayatını kaybetti. Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Yangın sonucu kaybettiğimiz tüm canlarımız için ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yangında Fenerbahçe Yüzme Şubemizin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız" denildi.

KULÜPLERDEN MESAJLAR

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Sporcumuz, evladımız Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'a Allah'tan rahmet; Babası Değerli Kongre Üyemiz Mehmet Apak başta olmak üzere aileye, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi. Öte yandan TFF, TBF, TVF başta olmak üzere tüm federasyonlar ile Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Anadolu Efes'ten Vedia Nil Apak, Mehmet Cem Doğan ve hayatını kaybeden vatandaşlarımız için başsağlığı mesajı yayınlandı.

SAYGI DURUŞU KARARI

Türkiye Futbol Federasyonu, hafta sonu lig maçlarında saygı duruşu olacağını açıkladı. TFF, "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangın felaketi nedeniyle vefat eden vatandaşlarımız anısına 24, 25, 26 ve 27 Ocak'ta oynanacak müsabakalar öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır" diye duyurdu.

KAHREDEN HABER

Bolu'da Kartalkaya kayak merkezindeki oltelde çıkan yangında Galatasaray'ın kürek şubesinin eski sporcusu Mehmet Cem Doğan'ın da hayatını kaybettiği belirtildi. Galatasaray'ın açıklamasında Doğan'ın eşi ve kızının da yangında vefat ettiği bildirildi.