Fenerbahçe'ye transfer şoku! Mourinho'nun istediği yıldızı Guardiola kaptı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezonun ikinci yarısı için kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. İngiliz basını, sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan yıldız ismin Manchester City'ye transfer olacağını duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Bu bölgede oldukça sorun yaşayan Kanarya, stoper hattında iki takviye birden yapmayı planlıyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt forması giyen Tuta'nın transferi için Alman ekibiyle anlaştı.
Brezilyalı stoperin kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Tuta sonrası bir stoper transferi daha yapmayı planlayan ve birçok isimle temas halinde olan Fenerbahçe'de listede yer alan isimlerden biri Juma Bah olmuştu.
MANCHESTER CITY'YE GİDİYOR
Sezon başında kiralık olarak transfer olduğu Rayo Vallecano formasıyla gösterdiği performansla birçok kulübü peşine takan Sierra Leoneli futbolcu, Manchester City'ye transfer olmaya hazırlanıyor.
The Sun kaynaklı haberde, İngiliz devinin 18 yaşındaki stoperin bonservisini alıp tecrübe kazanması adına 1.5 yıllığına kiralayacağı belirtildi.
Haberde ayrıca Bah ile Fenerbahçe, Inter, Lens, Everton ve Crystal Palace'ın da ilgilendiği kaydedildi.
Juma Bah bu sezon Real Valladolid ile 12 maçta forma giydi.
18 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.
1.95 boyundaki stoperin güncel piyasa değeriyse 1 milyon Euro.
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