  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye transfer şoku! Mourinho'nun istediği yıldızı Guardiola kaptı

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Mourinho'nun istediği yıldızı Guardiola kaptı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezonun ikinci yarısı için kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. İngiliz basını, sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan yıldız ismin Manchester City'ye transfer olacağını duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 16:09
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MERT KILIÇ
Fenerbahçe'ye transfer şoku! Mourinho'nun istediği yıldızı Guardiola kaptı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynadığı TÜMOSAN Konyaspor maçını 3-2 kazanarak sezonun ilk yarısını galibiyetle tamamlayan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Mourinho'nun istediği yıldızı Guardiola kaptı

Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte transferde gaza bastı.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Mourinho'nun istediği yıldızı Guardiola kaptı

Kadrosuna önemli eklemeler yapması beklenen Fenerbahçe'nin önceliğiyse stoper ve sol bek transferi...

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Mourinho'nun istediği yıldızı Guardiola kaptı

Bu bölgede oldukça sorun yaşayan Kanarya, stoper hattında iki takviye birden yapmayı planlıyor.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Mourinho'nun istediği yıldızı Guardiola kaptı

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt forması giyen Tuta'nın transferi için Alman ekibiyle anlaştı.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Mourinho'nun istediği yıldızı Guardiola kaptı

Brezilyalı stoperin kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Mourinho'nun istediği yıldızı Guardiola kaptı

Tuta sonrası bir stoper transferi daha yapmayı planlayan ve birçok isimle temas halinde olan Fenerbahçe'de listede yer alan isimlerden biri Juma Bah olmuştu.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Mourinho'nun istediği yıldızı Guardiola kaptı

MANCHESTER CITY'YE GİDİYOR

Sezon başında kiralık olarak transfer olduğu Rayo Vallecano formasıyla gösterdiği performansla birçok kulübü peşine takan Sierra Leoneli futbolcu, Manchester City'ye transfer olmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Mourinho'nun istediği yıldızı Guardiola kaptı

The Sun kaynaklı haberde, İngiliz devinin 18 yaşındaki stoperin bonservisini alıp tecrübe kazanması adına 1.5 yıllığına kiralayacağı belirtildi.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Mourinho'nun istediği yıldızı Guardiola kaptı

Haberde ayrıca Bah ile Fenerbahçe, Inter, Lens, Everton ve Crystal Palace'ın da ilgilendiği kaydedildi.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Mourinho'nun istediği yıldızı Guardiola kaptı

Juma Bah bu sezon Real Valladolid ile 12 maçta forma giydi.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Mourinho'nun istediği yıldızı Guardiola kaptı

18 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig devinden Romulo bombası! Süper Lig devinden Romulo bombası! 16:18
F.Bahçe'ye transfer şoku! Mourinho istedi Guardiola aldı F.Bahçe'ye transfer şoku! Mourinho istedi Guardiola aldı 16:09
Trabzonspor'dan Bardhi açıklaması Trabzonspor'dan Bardhi açıklaması 15:50
Emre Belözoğlu imzayı attı! Emre Belözoğlu imzayı attı! 14:37
Ronaldo Al Nassr'a ortak oluyor Ronaldo Al Nassr'a ortak oluyor 14:42
Jürgen Klopp yeni görevine başladı Jürgen Klopp yeni görevine başladı 14:55
Daha Eski
Arda Güler'e büyük müjde! Arda Güler'e büyük müjde! 15:22
Resmen açıkladı! Yasin Özcan... Resmen açıkladı! Yasin Özcan... 15:25
Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor 15:37
Beşiktaş'ta Manaj gelişmesi! Transfer 2 takasla bitecek Beşiktaş'ta Manaj gelişmesi! Transfer 2 takasla bitecek 11:26
Inter - Bologna maçı ne zaman? Inter - Bologna maçı ne zaman? 11:55
Tarihi transfer savaşı! Aynı yıldızı istiyorlar Tarihi transfer savaşı! Aynı yıldızı istiyorlar 11:57