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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 20’nci haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 19:12
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Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma ve koordinasyon hareketleri yapan oyuncular, idmanı 2 gruba ayrılarak yaptığı pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Konyaspor maçının ilk 11'inde başlayan ve 60 dakika üzeri süre alan futbolcular, rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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