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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho'nun stoper listesi belli oldu! 4 aday var...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho'nun stoper listesi belli oldu! 4 aday var...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Jose Mourinho savunma hattına takviye yapılması için yönetime listesini sundu. Sarı-lacivertlilerin özellikle sezonun geri kalanında üçlü savunma ile oynaması bekleniyor. Portekizli hoca, bu nedenle fizik gücü ve top tekniği iyi olan oyuncuları istedi. İşte o isimler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 09:44
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho'nun stoper listesi belli oldu! 4 aday var...

Fenerbahçe, savunma hattına bir takviye daha yapmak istiyor. İtalyan basını Jose Mourinho'nun istediği diğer yıldızları duyurdu. İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre Jose Mourinho'nun listesinde Serie A'dan 4 stoper yer alıyor.

İŞTE O LİSTE:

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho'nun stoper listesi belli oldu! 4 aday var...

Mario Gila - Lazio

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho'nun stoper listesi belli oldu! 4 aday var...

Saul Coco - Torino

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