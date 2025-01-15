FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho'nun stoper listesi belli oldu! 4 aday var...
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Jose Mourinho savunma hattına takviye yapılması için yönetime listesini sundu. Sarı-lacivertlilerin özellikle sezonun geri kalanında üçlü savunma ile oynaması bekleniyor. Portekizli hoca, bu nedenle fizik gücü ve top tekniği iyi olan oyuncuları istedi. İşte o isimler... FB SPOR HABERLERİ
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