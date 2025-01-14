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Haberler Fenerbahçe Adım adım Carlos

Adım adım Carlos

F.Bahçe’nin teklifte bulunduğu Diego Carlos’a Unai Emery’den onay çıktı. Sarı-kanarya da girişimlerini hızlandırdı, transferin sonuçlanması bekleniyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 06:50
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Adım adım Carlos

Stoper takviyesi yapacak olan Fenerbahçe'de adaylardan biri de Aston Villa'nın Brezilyalı yıldızı Diego Carlos... Sarı-lacivertliler, daha önce 31 yaşındaki oyuncu için İngiliz ekibinin kapısını çalmıştı. Dün ise müjdeli haber geldi. Adan medyasına yansıyan haberlerde; Villa menajeri Unai Emery'nin Diego Carlos'un ayrılmasına onay verdiği bilgisi paylaşıldı. Haberin içeriğinde ise şu ifadelere yer verildi: "Villa bu yıl ondan para kazanmak istiyor. Türkiye'ye transfer olacak gibi duruyor. Carlos bu ay müsait ve Mourinho'nun Fenerbahçe'sinin temsilcileriyle görüşme halinde. Geçtiğimiz yaz ayrılmak üzereydi ama olmadı. Carlos ocak ayında takımdan ayrılacak gibi duruyor." Fenerbahçe'nin sözleşmesi 2026'da haziranında bitecek olan sambacı için 6 milyon euro bonservis bedeli önerdiği ve pazarlıkların da devam ettiği öğrenildi.

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