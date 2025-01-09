Jose Mourinho özür diledi: Tepkim sanaymış gibi gözüktü...

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Hatayspor'u 2-1 yendiği maç sonrası röportaj veren Mourinho, yayıncı kuruluş muhabirinin 'Galatasaray ile aralarındaki puan farkı' sorusuna sinirlenerek tepki dolu bir yanıt vermiş ve "Neden gerçeği saklıyorsunuz. Bu ülkede insanlar neden korkuyorlar! Neden korkuyorsunuz. Biliyorum gazetecisiniz, ben de gazeteci olabilirdim, tamam ama neden korkuyorsun. Puan farkı oynanan futboldan kaynaklı mı! Gerçeği konuşun. Bana sormayın" şeklinde konuşmuştu.

MUHABİRDEN ÖZÜR DİLEDİ

Türkiye Kupası'nda oynadıkları Kasımpaşa maçı sonrası basın toplantısı düzenleyen Mourinho, toplantıda önünde oturduğunu gördüğü beIN SPORTS muhabiri Onur Çubukçu'dan özür diledi.

Portekizli teknik adam şunları söyledi:

"Yanıtladığım sorunun bir parçası değil ama elini kaldırdığını görmüşken senden özür dilemek istiyorum. İyi bir gazetecisin, iyi bir insansın. O gün sana tepki göstermişim gibi gözüktü ama tepkim sana değildi. Her hafta sonu karşılaştığım şeye tepki göstermek isterdim ama hafta sonuna tepki gösteremediğim için sana gösterebildim. Senden özür diledim."