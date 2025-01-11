Lucumi sürprizi

Kadrosuna stoper takviyesi yapacak olan Fenerbahçe'nin listesine bir isim daha girdi: Jhon Lucimi... İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; sarı-lacivertliler, Bologna'nın Kolombiyalı stoperini kadroya katmak istiyor. Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki oyuncu için girişimlere başladığı ve ilk teklif olarak 12 milyon euro önerdiği belirtildi. Galatasaraylı Davinson Sanchez'in Kolombiya Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Lucimi için Bologna'nın beklentisinin ise 20 milyon euro olduğu vurgulandı. İtalyan ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.87 boyundaki oyuncunun da Sanchez'den Fenerbahçe hakkında bilgi aldığı, Galatasaraylı stoperin de olumlu yönde görüş belirttiği ortaya çıktı. İspanyol medyası ise 26 yaşındaki Kolombiyalı stoperin Atletico Madrid'in de alternatifli listesinde yer aldığını iddia etti. Fenerbahçe'ye yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre ise; Fenerbahçe, oyuncuda ısrarcı ve önümüzdeki hafta içinde transferi kesin olarak noktalamayı hedefliyor.

8 MİLYON EUROYA GELDİ

Futbola Kolombiya'daki Deportivo Cali'de başlayan Jhon Lucumi, buradan 2018'de Belçika ekibi Genk'e 2.5 milyon euroya geldi. Genk ise 4 yıl sonra oyuncuyu 8 milyon euroya Bologna'ya sattı.