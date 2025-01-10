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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına Volkan Demirel kancası!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına Volkan Demirel kancası!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı-lacivertlilerde forma şansı bulmakta güçlük çeken o oyuncuyla Volkan Demirel'in çalıştırdığı Bodrum FK'nın yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 08:55
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına Volkan Demirel kancası!

Fenerbahçe son olarak Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına Volkan Demirel kancası!

Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına Volkan Demirel kancası!

Kanarya'nın gollerini 2. dakikada En-Nesyri, 27'de Yusuf Akçiçek ve 45+1'de Bartuğ Elmaz kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına Volkan Demirel kancası!

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho bu maçta forma şansı bulmakta zorluk çeken pek çok isme şans verdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına Volkan Demirel kancası!

Bu futbolculardan birisi de Cenk Tosun oldu. İlk golün asistini yapan tecrübeli oyuncuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına Volkan Demirel kancası!

Trendyol Süper Lig ekibi Bodrumspor, Fenerbahçe'de süre bulamayan Cenk Tosun'u kadrosuna katmak için girişimde bulundu.

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