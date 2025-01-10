TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına Volkan Demirel kancası!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı-lacivertlilerde forma şansı bulmakta güçlük çeken o oyuncuyla Volkan Demirel'in çalıştırdığı Bodrum FK'nın yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte haberin detayları...
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Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho bu maçta forma şansı bulmakta zorluk çeken pek çok isme şans verdi.
Bu futbolculardan birisi de Cenk Tosun oldu. İlk golün asistini yapan tecrübeli oyuncuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Trendyol Süper Lig ekibi Bodrumspor, Fenerbahçe'de süre bulamayan Cenk Tosun'u kadrosuna katmak için girişimde bulundu.
Yıldız futbolcunun bu ay takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merakla bekleniyor. Cenk daha önce kendisine gelen teklifleri reddetmişti.
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