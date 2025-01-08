Hermoso bir adım uzakta

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun ısrarla kadrosunda görmek istediği Mario Hermoso transferinde büyük mesafe kat etti... Kasım ayından bu yana transfer görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, sonunda hem Roma'yı hem de oyuncuyu ikna etti. İtalyan basını da bu transfer gelişmesini doğruladı ve "Mario Hermoso, Roma'dan ayrılacak bir sonraki isim. Fenerbahçe'ye bir adım uzaklıkta" ifadelerini kullandı.

KİRALANACAK

İspanyol medyası da "Jose Mourinho, Mario Hermoso'yu çağırdı. İspanyol stoperin yeni rotası İstanbul" başlığıyla transferi duyurdu. Sezon başında Galatasaray'ın 4.5 milyon euro yıllık maaş teklifini kabul etmeyen Hermoso, transferin son günlerinde Roma'yla anlaşmıştı. İtalya'da istediği ortamı bulamayan 29 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'nin teklifini Jose Mourinho'dan dolayı kabul etti. İspanyol yıldız yarım dönem kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelecek.

2 MİLYON EURO ALACAK

Fenerbahçe, satın alma opsiyonuyla Hermoso'yu kiralayacak. Sezon sonunda ise şarta bağlı zorunlu satın alma olacak. Hermoso, Fenerbahçe'den yarım dönem için 2 milyon euro maaş alacak.