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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den resmi açıklama: Türkiye Kupası'na katılıyoruz

Fenerbahçe'den resmi açıklama: Türkiye Kupası'na katılıyoruz

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Kupası'na katılım kararıyla ilgili açıklama yaptı. Koç, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda yer alacağını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 17:50 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 18:08
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Fenerbahçe'den resmi açıklama: Türkiye Kupası'na katılıyoruz

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Kupası'na katılım kararıyla ilgili açıklama yaptı. Koç, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda yer alacağını duyurdu. İşte Ali Koç'un açıklaması:

"U19'LA DEĞİL, HOCAMIZIN UYGUN GÖRECEĞİ KADROYLA"

"Bugün geldiğimiz noktada yıkıcı olmaktansa yapıcı olmayı tercih ediyoruz, bunla beraber bize gelen mesajlar, mailler, paylaşımlarda ve teknik direktörümüz, futbolcularımızın ısrarlı bir şekilde bize bu konuda telkinde bulunmalarından dolayı 2 Nisan'dan bu yana yaşananları dikkate alarak Türkiye Kupası'na katılma kararı veriyoruz. U19'la değil, hocamızın uygun göreceği kadroyla... İş tersine dönerse çekilme hakkımız vardır. Yarın çıkıp maçı oynayacağız. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz."

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