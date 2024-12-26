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Potada sürpriz veda açıklandı
Fenerbahçe Beko, Erten Gazi'yle yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı-lacivertli takımın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "2024 yazında Fenerbahçe Beko kadrosuna katılan sporcumuz Erten Gazi ile yollarımız ayrılmıştır. Erten Gazi'ye takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz" denildi.
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