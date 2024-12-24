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Haberler Fenerbahçe BOTAŞ 65-81 Fenerbahçe Opet (MAÇ SONUCU ÖZET)

BOTAŞ 65-81 Fenerbahçe Opet (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda BOTAŞ'ı 81-65 yendi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 21:08
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BOTAŞ 65-81 Fenerbahçe Opet (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda BOTAŞ'ı 81-65 yendi.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

Salon: Ankara

Hakemler: Alper Gökçebel, Atakan Kaymak, Sait Nedim Çelik

BOTAŞ: Cuic, Büşra Akbaş 4, Dantas 16, Cave 12, Allen 18, Rana Uçar 1, Işık Su Güven, Gülşah Duman Bıçakçı 14, Melike Yalçınkaya, Melis Dilara Lafatan

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 15, Atkins 15, Milic 3, Allemand 6, Charles 10, Sudenur Akarpa, Olcay Çakır Turgut 14, Tilbe Şenyürek 18, Selen İrem Baş, Ayşe Yılmaz

1. Periyot: 12-18

Devre: 25-37

3. Periyot: 46-63

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