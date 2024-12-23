  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den flaş yabancı hakem açıklaması!

Fenerbahçe'den flaş yabancı hakem açıklaması!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerden son olarak yabancı hakem konusunda flaş açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 22:23 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 22:28
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den flaş yabancı hakem açıklaması!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerden son olarak yabancı hakem konusunda flaş açıklama geldi.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

ADALETSİZLİĞE YETER! ÇÖZÜM İSTİYORUZ

Süper Lig'in 17. haftası itibarıyla hakemlerin maçlara ve sonuçlara açıkça müdahale ettiği artık inkâr edilemeyecek seviyelerdedir.

"Futbolda adalet" söylemiyle başlayan bu sezon, özellikle Takımımızın maçları olmak üzere yaşanan skandal hakem kararlarıyla rezil bir tiyatroya dönüşmüştür.

Türk futbolu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun çabalarına, adaletsizlikten canı yanan takımların isyanına rağmen, özellikle VAR hakemleri aracılığıyla sistematik bir şekilde katledilmektedir.

Öyle ki; yapılan hatalar istikrarlı şekilde bir takımın lehine gerçekleşmekte ve bu takıma şampiyonluk yolunda açık şekilde avantaj sağlanmaktadır.

Takımımızın İkas Eyüpspor maçında verilmeyen kartlarla rakibimizin maçı eksiksiz tamamlaması sağlanmış; Takımımıza verilmeyen açık ve tartışmasız 2 penaltının VAR hakemleri tarafından es geçilmesiyle bir hakem katliamı yaşatılmıştır.

Türk futbolu göz göre göre yapılan, hata şeklinde nitelenemeyecek bu sistematik saldırılara ve çürümeye kurban edilemez.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu rezaleti kabul etmiyoruz; adalet istiyoruz, yabancı hakemlerin derhal göreve getirilmesini talep ediyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

İşte Zaha'nın gitmek istediği takım
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Talisca ve En-Nesyri...
DİĞER
Son dakika haberi: Süper Lig'in en değerli 11'i açıklandı! Zirvede büyük fark...
Başkan Erdoğan'dan Suriye'deki terör gruplarına net uyarı: "Ya kendilerini tasfiye edecekler ya da tasfiye edilecekler"
Başakşehir'de kazanan yok!
Mersin'de kazanan A. Demirspor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den flaş yabancı hakem açıklaması! F.Bahçe'den flaş yabancı hakem açıklaması! 22:23
Ankara'da kazanan Adanaspor! Ankara'da kazanan Adanaspor! 22:15
Amedspor sahasında galip Amedspor sahasında galip 22:13
Arda Güler'e bir ödül daha! Arda Güler'e bir ödül daha! 21:36
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Talisca ve En-Nesyri... F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Talisca ve En-Nesyri... 21:11
A. Efes deplasmanda hata yapmadı! A. Efes deplasmanda hata yapmadı! 21:05
Daha Eski
En iyi teknik direktörler listesi açıklandı! Montella... En iyi teknik direktörler listesi açıklandı! Montella... 19:25
Serdal Adalı'dan seçim öncesi açıklama Serdal Adalı'dan seçim öncesi açıklama 19:07
Başakşehir'de kazanan yok! Başakşehir'de kazanan yok! 18:47
G.Saraylı isme Avrupa'da büyük rağbet! G.Saraylı isme Avrupa'da büyük rağbet! 18:37
F.Bahçe'den Mourinho için açıklama! F.Bahçe'den Mourinho için açıklama! 18:20
Yusuf Dikeç'e büyük onur! Yusuf Dikeç'e büyük onur! 18:17