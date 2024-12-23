Fenerbahçe'de savunmaya sürpriz isim! Transfer...
Fenerbahçe'de ocak ayı transfer çalışmaları devam ediyor. Sezon başından bu yana sakatlıklar ve bireysel hatalar sebebiyle savunma bölgesinde birçok problem yaşayan sarı-lacivertliler, ara transferde takıma muhakkak bir stoper takviyesi yapmak istiyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Kanarya için Fransa'dan sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Öte yandan Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları devam ediyor.
Sezon başından bu yana savunma bölgesinde sakatlıklar ve bireysel hatalardan dolayı sorunlar yaşayan sarı-lacivertliler, ocak ayında takıma muhakkak bir stoper takviyesi yapmak istiyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya, aradığı stoperi ise Fransa'da buldu.
İŞTE O İSİM
Fenerbahçe, stoper listesine son olarak Lens'in Özbek oyuncusu Abdulkodir Khusanov'u ekledi.
20 yaşındaki oyuncu için nabız yoklayan sarı-lacivertli yönetimin kısa süre içinde de resmi temaslarda bulunacağı belirtildi.
Khusanov, bu sene Lens formasıyla 16 maçta forma giydi.
2023'te Belarus 2.Lig ekibi Energetik Minsk'ten 100 bin euroya Fransa ekibine transfer olan Özbek stoperin şu anki piyasa değeri ise 12 milyon euro.
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