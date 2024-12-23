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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de savunmaya sürpriz isim! Transfer...

Fenerbahçe'de savunmaya sürpriz isim! Transfer...

Fenerbahçe'de ocak ayı transfer çalışmaları devam ediyor. Sezon başından bu yana sakatlıklar ve bireysel hatalar sebebiyle savunma bölgesinde birçok problem yaşayan sarı-lacivertliler, ara transferde takıma muhakkak bir stoper takviyesi yapmak istiyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Kanarya için Fransa'dan sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 10:45
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Fenerbahçe'de savunmaya sürpriz isim! Transfer...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanına konuk oldu.

Fenerbahçe'de savunmaya sürpriz isim! Transfer...

Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yarışında kritik bir puan kaybı yaşadı.

Fenerbahçe'de savunmaya sürpriz isim! Transfer...

PUAN FARKI 8'E YÜKSELDİ

Ligde 2. sırada bulunan Fenerbahçe'nin, lider Galatasaray'ın Kayseri'de 5-1'lik skorla galip gelmesinin ardından rakibiyle arasındaki puan farkı 8'e yükseldi.

Fenerbahçe'de savunmaya sürpriz isim! Transfer...

Öte yandan Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları devam ediyor.

Fenerbahçe'de savunmaya sürpriz isim! Transfer...

Sezon başından bu yana savunma bölgesinde sakatlıklar ve bireysel hatalardan dolayı sorunlar yaşayan sarı-lacivertliler, ocak ayında takıma muhakkak bir stoper takviyesi yapmak istiyor.

Fenerbahçe'de savunmaya sürpriz isim! Transfer...

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya, aradığı stoperi ise Fransa'da buldu.

Fenerbahçe'de savunmaya sürpriz isim! Transfer...

İŞTE O İSİM

Fenerbahçe, stoper listesine son olarak Lens'in Özbek oyuncusu Abdulkodir Khusanov'u ekledi.

Fenerbahçe'de savunmaya sürpriz isim! Transfer...

20 yaşındaki oyuncu için nabız yoklayan sarı-lacivertli yönetimin kısa süre içinde de resmi temaslarda bulunacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de savunmaya sürpriz isim! Transfer...

Khusanov, bu sene Lens formasıyla 16 maçta forma giydi.

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