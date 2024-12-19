Motivasyonum Başkan Ali Koç

Fenerbahçe'nin milli yüzücüsü Kuzey Tunçelli, Sporx'ten Ahmet Şahbaz'a özel açıklamalarda bulundu. Paris Olimpiyatları'nda Türkiye rekoru kırmayı başaran ve jenerasyonunun en değerli sporcularından birisi olarak görülen Kuzey Tunçelli, Başkan Ali Koç'u övdü. Tunçelli, "Ali Koç, sporculara olan yakın ilgisiyle bizim için gerçekten büyük bir motivasyon kaynağı. Kendisiyle zaman zaman görüşme fırsatımız oluyor ve bu anlarda hep samimi bir iletişim kuruyoruz. Yarışlarımızı takip ediyor, öncesi ve sonrasında mutlaka konuşuyor oluyoruz.Sporculara duyduğu inanç, bizleri daha iyisini başarmaya teşvik ediyor" dedi.