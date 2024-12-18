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Haberler Fenerbahçe Sezonun manşeti: TFF ile düşmanız

Sezonun manşeti: TFF ile düşmanız

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Galatasaray-Trabzonspor maçı için paylaşımda bulundu. Ezeli rakibi Galatasaray'a ağır göndermede bulunan Fenerbahçe, "Sezonun manşeti: TFF ile düşmanız" başlığıyla yayımladığı mesajda, Galatasaray'ın adalet değil ayrıcalık istediğine vurgu yaptı. "Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var" ifadeleri kullanılan paylaşımda, şampiyonluk yarışındaki ezeli rakibine sert sözlerle yüklenen sarı-lacivertli kulüp, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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Sezonun manşeti: TFF ile düşmanız

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Galatasaray-Trabzonspor maçı için paylaşımda bulundu. Ezeli rakibi Galatasaray'a ağır göndermede bulunan Fenerbahçe, "Sezonun manşeti: TFF ile düşmanız" başlığıyla yayımladığı mesajda, Galatasaray'ın adalet değil ayrıcalık istediğine vurgu yaptı. "Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var" ifadeleri kullanılan paylaşımda, şampiyonluk yarışındaki ezeli rakibine sert sözlerle yüklenen sarı-lacivertli kulüp, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

2024-25 SEZONU MANŞETİ: "TFF İLE DÜŞMANIZ (?!)"

16. Hafta Galatasaray-Trabzonspor Maç Özeti:

-Faul Uydurulmasa: 2. golün yok!

-88. dakikada aleyine penaltı çalacak cesaret yok!

-Ofsayt yok sayılmasa 4. golün yok!

-Üç (3) sarı kartın verilmemiş!

-Bir (1) kırmızı kartın verilmemiş!

-Adaletsizlikten şikayet (!) edip çığırtkanlık yapan riyakar yöneticin var!

-Yabancı hakem sorusuna cevabın yok!

Türk spor tarihinin en büyük yalanı;

"Dursun Özbek: Benim kavgam, Türk futboluna herkes için adaleti getirmek içindir." sözüyle

Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!

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