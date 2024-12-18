Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Galatasaray-Trabzonspor maçı için paylaşımda bulundu. Ezeli rakibi Galatasaray'a ağır göndermede bulunan Fenerbahçe, "Sezonun manşeti: TFF ile düşmanız" başlığıyla yayımladığı mesajda, Galatasaray'ın adalet değil ayrıcalık istediğine vurgu yaptı. "Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var" ifadeleri kullanılan paylaşımda, şampiyonluk yarışındaki ezeli rakibine sert sözlerle yüklenen sarı-lacivertli kulüp, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
2024-25 SEZONU MANŞETİ: "TFF İLE DÜŞMANIZ (?!)"
16. Hafta Galatasaray-Trabzonspor Maç Özeti:
-Faul Uydurulmasa: 2. golün yok!
-88. dakikada aleyine penaltı çalacak cesaret yok!
-Ofsayt yok sayılmasa 4. golün yok!
-Üç (3) sarı kartın verilmemiş!
-Bir (1) kırmızı kartın verilmemiş!
-Adaletsizlikten şikayet (!) edip çığırtkanlık yapan riyakar yöneticin var!
-Yabancı hakem sorusuna cevabın yok!
Türk spor tarihinin en büyük yalanı;
"Dursun Özbek: Benim kavgam, Türk futboluna herkes için adaleti getirmek içindir." sözüyle
Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!