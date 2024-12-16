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Haberler Fenerbahçe Oyuna girdi asistini yaptı

Oyuna girdi asistini yaptı

F.Bahçe'nin tecrübeli futbolcusu Dusan Tadic, Teknik Direktör Jose Mourinho tarafından yoğun maç temposu nedeniyle Başakşehir maçına yedek başladı. Mücadelenin 55. dakikasında İrfan Can'ın yerine oyuna dahil olan Tadic, 74'te En-Nesyri'nin attığı golde ortayı yapan isim oldu. Sırp yıldız 6 asiste ulaşırken zirvedeki yerini korudu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
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Oyuna girdi asistini yaptı

F.Bahçe'nin tecrübeli futbolcusu Dusan Tadic, Teknik Direktör Jose Mourinho tarafından yoğun maç temposu nedeniyle Başakşehir maçına yedek başladı. Mücadelenin 55. dakikasında İrfan Can'ın yerine oyuna dahil olan Tadic, 74'te En-Nesyri'nin attığı golde ortayı yapan isim oldu. Sırp yıldız 6 asiste ulaşırken zirvedeki yerini korudu.

Tadic karşılaşma bitiminde ise şu ifadeleri kullandı: "3 puan bizim için çok önemliydi. Taraftarımıza çok teşekkür ederim. Aldığımız iki yenilgiden sonra buna ihtiyacımız vardı. Hep beraber bunu başardık."

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