Fred: "Yolumuza devam edeceğiz"

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'nin evinde Başakşehir karşısında aldığı galibiyet sonrasında Fred açıklamalar bulundu. İşte Fred'in o açıklamaları:

YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

Fred: "Önemli bir maçı kazandık. Zor olacağını biliyorduk. İyi baş ettik. Bazı anlarda daha iyi konsantre olmak gerekiyor, rakip 1 kişi eksikken. Taraftarlarımız önünde kazanmak önemliydi. Yolumuza devam edeceğiz, çünkü cuma günü başka bir önemli maçımız var."

TARAFTARIMIZI BİZE İNANSIN

"Aldığımız iki mağlubiyet sonrası kazanmak önemliydi. Taraftarlarımız bize inansın. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Sonunda hepimizin mutlu olacağına inanıyorum."