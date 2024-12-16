Kafası çalışıyor

Son haftalarda yaşadığı kayıpların ardından Başakşehir mücadelesine mutlak kazanma parolasıyla çıkan sarı-lacivertliler yine forvetleriyle güldü. Edin Dzeko perdeyi açan isim olurken, En-Nesyri ise takımına 3 puanı getirdi. Mücadelenin 63. dakikasında Amrabat'ın yerine oyuna giren Faslı futbolcu, 11 dakika sonra Dusan Tadic'in ortasında şık bir kafa vuruşuyla fileleri buldu. mücadelenin son anlarında da sahneye çıkan isim yine En-Nesyri oldu. 90'da Kostic'in kullandığı köşe vuruşuna yine iyi yükselen başarılı futbolcu kendisinin ikinci, takımının ise üçüncü golünü kaydetti. Takımına 3 puanı getiren isim olan Nesyri, sarı-lacivertli forma altında attığı 8 golün 6'sını kafa vuruşuyla kaydetmiş oldu.

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En-Nesyri, Joao Pedro'dan sonra oyuna dahil olup 2 gol atan ilk F.Bahçe oyuncusu oldu.