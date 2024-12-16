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Haberler Fenerbahçe Gerçek 9 Dzeko

Gerçek 9 Dzeko

Bosna Hersekli yıldız yine boş geçmedi. Bu sezon ligdeki 9. golünü atan F.Bahçe’nin 9 numarası yine üzerine düşeni yaptı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
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Gerçek 9 Dzeko

F.Bahçe'de iki forvet arasında tatlı bir rekabet yaşanıyor. Dün gecenin yıldızı En-Nesyri olurken, Dzeko da sahada kaldığı süre boyunca üzerine düşeni yaptı. Karşılaşmanın 41. dakikasında ceza alanı içeresinde uzak köşeye harika bir vuruş yapan Bosna Hersekli yıldız takımını öne geçiren isim oldu. Kafasına aldığı darbeye karşın oyuna devam eden Dzeko, Süper Lig'de oynadığı 51. maçta 30. gole imzasını attı. 2007-08 sezonundan itibaren bu sayıya en hızlı ulaşan F.Bahçe oyuncusu oldu.

Dzeko 45+1'de kafasına aldığı darbe nedeniyle mücadeleyi bandajla tamamlarken mücadele bitiminde şöyle konuştu: "Bizim için kazanmak önemliydi. Bugün hep birlikte kazandık."

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