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Haberler Fenerbahçe Diriliş Fener

Diriliş Fener

Üst üste yenilgilerle sarsılan Fenerbahçe hayata döndü. Başakşehir’i evinde konuk eden sarı-lacivertliler Edin Dzeko’nun enfes şutuyla golü buldu. Piatek keyifleri kaçırsa da sahneye çıkan En-Nesyri iki şık kafa golüyle 3 puanı getiren isim oldu

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
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Diriliş Fener

Beşiktaş ve Athletic Bilbao mağlubiyetleri sonrası sarsılan Fenerbahçe, evinde Başakşehir'i 3-1 yendi, kendine geldi. 2'de Başakşehir'in Crespo ile golü ofsayt olarak iptal edildi. Başakşehir'in genç kalecisi Deniz ilk yarıda 3 net kurtarış yaptı. 26 ve 38'de Dzeko'nun şutları, 36'da da İrfan Can'ın şutunda genç kaleci başarılıydı. 27'de de Oğuz'un direkten dönün topu vardı. 42'de ise gol geldi, Dzeko enfes bir şutla 1-0'ı yakaladı.

İMDADA YETİŞTİ

45+1'DE Ba'nın kırmızı görmesiyle 10 kişi kalan Başakşehir buna karşın beraberlik golünü buldu. 59'da sağ kanatta Kemen'in pasında Piatek ön direkte skoru eşitledi. 74'te imdada Youssef En-Nesyri yetişti. Tadic'in sağdan ortasında Faslı yıldız enfes bir kafa golü attı, 2-1'i sağladı. 78'de ise Başakşehir'de Piatek, karşı karşıya pozisyonda golü kaçırdı, herkesi şaşırttı. 90'da ise En-Nesyri bir kafa golü daha atıp 3 puanı müjdeledi: 3-1

MECBUREN 10 KİŞİ

Fenerbahçe'de dün son derece ilginç bir durum yaşandı. 78'de Rodrigo Becao sakatlandığında oyuncu değişikliği hakkı biten sarı-lacivertliler sahaya yeni bir isim süremedi. Becao'nun kenara gelmesiyle Fenerbahçe maçı 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı. Başakşehir'de de Ba kırmızı kart gördüğü için iki takım bir anda 10'ar kişi oynadı. Savunmada da Mert Müldür merkeze Çağlar'ın yanına gelip bu açığı kapatmaya çalıştı.

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Başakşehir'in hocası Çağdaş Atan, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 8 maçta 7 yenilgi, 1 beraberlik aldı ve hiç kazanamadı.

PIATEK ŞAŞIRTTI

Başakşehir'de Kryzysztof Piatek, skor 2-1'e geldiğinde kaçırdığı golle şaşırttı. Takımının 1-1'lik beraberlik golünü atan Polonyalı yıldız, buna karşın 78'de skoru 2-2'ye getirme şansı da yakaladı ama başarılı olamadı. Piatek 10 gole çıktı ve krallık koltuğunda ilk sıraya geldi.

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Başakşehir ile oynadığı son 5 Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe bu rekabet tarihindeki en uzun galibiyet serisine ulaştı.

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