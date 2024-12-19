Fenerbahçe ve Galatasaray'a Milan Skriniar'dan flaş gelişme! Transfere yakın takım açıklandı

ÖMER ÇAĞRI AKDERE

Sezonun ikinci yarısında şampiyonluk yarışını sürdürecek olan Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray, devre arasında savunma hattına takviye yapmak üzere yönünü PSG'de forma giyen Milan Skriniar'a dönmüştü.

Ezeli rakiplerin Slovakyalı oyuncuyu kiralamak üzere teklif yaptığı açıklanırken 29 yaşındaki stoperin 5 büyük ligden teklif beklediği, aksi durumda ise İstanbul temsilcilerinin değerlendireceği belirtildi.