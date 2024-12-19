Fenerbahçe ve Galatasaray'a Milan Skriniar'dan flaş gelişme! Transfere yakın takım açıklandı
Trendyol Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray, devre arası operasyonlarını tüm hızıyla sürdürürken iki takımın da listesinde Milan Skriniar'ın yer aldığı öğrenildi. Transfer için birbiri ile mücadele edecek olan İstanbul devlerine son dakika haberini Fransız basını verdi. İşte transfere yakın olan takım... | Son dakika FB GS spor haberleri
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fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin lefootenbref.com'dan derlediği habere göre, Premier Lig temsilcisi Tottenham Hotspur, transfer yarışını oyuncuya talip olan diğer takımlara kıyasla önde götürüyor.
Haberde ayrıca Skriniar ve İtalya Serie A devlerinden Juventus'un sözlü bir anlaşmaya vardığı fakat 29 yaşındaki stopere Fenerbahçe ve Galatasaray dahil olmak üzere diğer takımların ilgisinin ortaya çıkması ile birlikte Juve'nin transfer planlarını sekteye uğrattığı açıklandı.
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