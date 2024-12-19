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Haberler Galatasaray Fenerbahçe ve Galatasaray'a Milan Skriniar'dan flaş gelişme! Transfere yakın takım açıklandı

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Milan Skriniar'dan flaş gelişme! Transfere yakın takım açıklandı

Trendyol Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray, devre arası operasyonlarını tüm hızıyla sürdürürken iki takımın da listesinde Milan Skriniar'ın yer aldığı öğrenildi. Transfer için birbiri ile mücadele edecek olan İstanbul devlerine son dakika haberini Fransız basını verdi. İşte transfere yakın olan takım... | Son dakika FB GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 13:45
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe ve Galatasaray'a Milan Skriniar'dan flaş gelişme! Transfere yakın takım açıklandı

Sezonun ikinci yarısında şampiyonluk yarışını sürdürecek olan Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray, devre arasında savunma hattına takviye yapmak üzere yönünü PSG'de forma giyen Milan Skriniar'a dönmüştü.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Milan Skriniar'dan flaş gelişme! Transfere yakın takım açıklandı

Ezeli rakiplerin Slovakyalı oyuncuyu kiralamak üzere teklif yaptığı açıklanırken 29 yaşındaki stoperin 5 büyük ligden teklif beklediği, aksi durumda ise İstanbul temsilcilerinin değerlendireceği belirtildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Milan Skriniar'dan flaş gelişme! Transfere yakın takım açıklandı

Ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Skriniar için iki takımın da bekleyişi sürüyorken Fransız basını transfere yakın olan takımı açıkladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Milan Skriniar'dan flaş gelişme! Transfere yakın takım açıklandı

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin lefootenbref.com'dan derlediği habere göre, Premier Lig temsilcisi Tottenham Hotspur, transfer yarışını oyuncuya talip olan diğer takımlara kıyasla önde götürüyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Milan Skriniar'dan flaş gelişme! Transfere yakın takım açıklandı

Haberde ayrıca Skriniar ve İtalya Serie A devlerinden Juventus'un sözlü bir anlaşmaya vardığı fakat 29 yaşındaki stopere Fenerbahçe ve Galatasaray dahil olmak üzere diğer takımların ilgisinin ortaya çıkması ile birlikte Juve'nin transfer planlarını sekteye uğrattığı açıklandı.

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