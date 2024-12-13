Fenerbahçe'de Jose Mourinho için olay sözler!
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında sahasında Athletic Bilbao'ya 2-0'lık skorla mağlup olurken bu maçın yankıları sürmeye devam ediyor. Son olarak yurt dışında sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho için flaş yorumlar yapıldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 12:14 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 12:17
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Tecrübeli teknik direktör maçın ardından yapmış olduğu açıklamada, "Tüm oyuncularımın hazır olmasını isterim. Lyon ile bir sonraki Avrupa Ligi maçına bakacak olursak Müldür cezalı, sol bek pozisyonunda kim oynayacak?"
"Televizyon uzmanlarından biri bana yardım ederse bu pozisyonda kim oynayacak? Ama yine de sıralamalara gireceğiz, endişelenmeyin" ifadelerini kullanmıştı.
aspor.com.tr editörlerinden Enes Arslan'ın, CNN Portugal'dan derlediği haberde bu açıklamaların ardından Jose Mourinho'nun o sözleri "Mourinho gazetecilerden yardım istiyor" şeklinde manşetlere taşındı.
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