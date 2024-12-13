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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jose Mourinho için olay sözler!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho için olay sözler!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında sahasında Athletic Bilbao'ya 2-0'lık skorla mağlup olurken bu maçın yankıları sürmeye devam ediyor. Son olarak yurt dışında sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho için flaş yorumlar yapıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 12:14 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 12:17
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho için olay sözler!

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe sahasında İspanya La Liga ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho için olay sözler!

Sarı-lacivertliler 10 kişi kaldığı maçta rakibine 2-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho için olay sözler!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise mücadelenin ardından Portekiz basınında manşetlere konu oldu.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho için olay sözler!

Tecrübeli teknik direktör maçın ardından yapmış olduğu açıklamada, "Tüm oyuncularımın hazır olmasını isterim. Lyon ile bir sonraki Avrupa Ligi maçına bakacak olursak Müldür cezalı, sol bek pozisyonunda kim oynayacak?"

Fenerbahçe'de Jose Mourinho için olay sözler!

"Televizyon uzmanlarından biri bana yardım ederse bu pozisyonda kim oynayacak? Ama yine de sıralamalara gireceğiz, endişelenmeyin" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho için olay sözler!

aspor.com.tr editörlerinden Enes Arslan'ın, CNN Portugal'dan derlediği haberde bu açıklamaların ardından Jose Mourinho'nun o sözleri "Mourinho gazetecilerden yardım istiyor" şeklinde manşetlere taşındı.

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