Fenerbahçe'de Jose Mourinho için olay sözler!

Tecrübeli teknik direktör maçın ardından yapmış olduğu açıklamada, "Tüm oyuncularımın hazır olmasını isterim. Lyon ile bir sonraki Avrupa Ligi maçına bakacak olursak Müldür cezalı, sol bek pozisyonunda kim oynayacak?"

"Televizyon uzmanlarından biri bana yardım ederse bu pozisyonda kim oynayacak? Ama yine de sıralamalara gireceğiz, endişelenmeyin" ifadelerini kullanmıştı.