Fenerbahçe Paul Pogba'ya yakın! Fransız basını duyurdu
Trendyol Süper Lig'in devlerinden Fenerbahçe, devre arasında yapacağı transferler ile sezonun ikinci yarısında taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Bu bağlamda Talisca, Cristian Medina gibi isimler başta olmak üzere yıldız oyuncuları Ocak ayında kadrolarına katmak için yoğun mesai harcayan Kadıköy yönetimi, Paul Pogba'yı renklerine bağlayabilir. İşte Fransız basınında ortaya çıkan o haber... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberi (FB spor haberleri)
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Ayrıca bu mağlubiyet ile birlikte Portekizli çalıştırıcı, Avrupa Ligi kariyerinde ilk defa gol sevinci yaşayamadan iç saha yenilgisi tattı.
Fenerbahçe için kabus gibi geçen karşılaşmanın ardından yönetim düğmeye bastı ve ara transfer dönemi çalışmaları hız kazandı.
Fransız basınında yer alan bir haberde ise Jose Mourinho ile daha önce çalışmış olan bir yıldızın, transferde Marsilya ile Fenerbahçe arasında seçim yapmak üzere olduğu belirtildi.
Haberde Paul Pogba'nın 18 aylık doping cezanın ardından sahalara dönmesine yalnızca üç buçuk ay kala yeni bir meydan okuma aradığı açıklandı.
SUUDİ ARABİSTAN'I İSTEMİYOR
Şubat 2025 yılında cezası bitecek olan yıldıza MLS ve Suudi Arabistan'dan da teklifler gelmiş fakat oyuncuya yakın kaynaklar bu tekliflerin kesinlikle kabul edilmeyeceğini belirtmişti.
Juventus ile 2026 yılına kadar devam eden sözleşmesi feshedilmesi ile birlikte Pogba, kariyerinin ihtişamlı günlerine geri dönmek için yeni bir yuva aradığını duyurdu.
Bu bağlamda 31 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun en güçlü seçeneklerinin Marsilya ve Fenerbahçe olduğu belirtildi.
Marsilya seçeneği kadar Fenerbahçe seçeneğinin de ciddiyeti bulunduğu ifade edilirken haberde ayrıca oyuncular için Türkiye'nin yüksek maaş, gözde oyuncu olmak ve Avrupa takımlarının radarında olmak gibi avantajları olduğundan bahsedildi.
MOURINHO HAKKINDA NELER SÖYLEMİŞTİ?
"Mou ile çift gibiydik. Sürekli ayrılıp barışıyorduk. Her şey harika başladı, Manchester'a geri dönmemin nedenlerinden biri oydu. Onunla konuştum ve beni geri dönmeye ikna etti. Bu ilişkinin nasıl bir kabusa ve ikimiz arasında sürekli bir kavgaya dönüştüğünü tam olarak bilmiyorum."
"Ben kavga etmedim. Her teknik direktör ve oyuncu gibi anlaşmazlıklarımız oldu ama ona çok saygı duyuyorum ve yarın onu görsem kocaman sarılırdım. Ama bir gün birlikte oturup bu konuyu konuşmamız gerekecek."
FRANSA MİLLİ TAKIMI TEK ÖNCELİĞİ
Yıldız isim bir süre önce hedefinin Fransa Milli Takımı'na yeniden katılmak olduğunu şu söylerle açıklamıştı: Kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Futbol dışında teknik direktörünüzle aranızın iyi olması önemlidir. Şanslıyım ki Didier Deschamps ile iyi bir ilişkim var. Milli takımdaki yerimi geri kazanmak istiyorum.
İtalyan devinde yıllık 10 milyon Euro maaş alan Pogba kariyeri boyunca sadece Manchester United ve Juventus formaları giydi ve 446 maçta 76 gol, 96 asist yaptı.
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