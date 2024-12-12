Fenerbahçe Paul Pogba'ya yakın! Fransız basını duyurdu

Bu bağlamda 31 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun en güçlü seçeneklerinin Marsilya ve Fenerbahçe olduğu belirtildi.

Marsilya seçeneği kadar Fenerbahçe seçeneğinin de ciddiyeti bulunduğu ifade edilirken haberde ayrıca oyuncular için Türkiye'nin yüksek maaş, gözde oyuncu olmak ve Avrupa takımlarının radarında olmak gibi avantajları olduğundan bahsedildi.