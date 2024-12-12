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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Samet Akaydin İspanya'da gündem oldu! İşte atılan manşetler

FENERBAHÇE HABERİ - Samet Akaydin İspanya'da gündem oldu! İşte atılan manşetler

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Athletic Bilbao'ya 2-0 yenilerek haftayı puansız kapattı. Mücadeleye Samet Akaydin'in hatası damga vururken, milli futbolcu İspanya'da da gündem oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 09:57
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FENERBAHÇE HABERİ - Samet Akaydin İspanya'da gündem oldu! İşte atılan manşetler

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi Beşiktaş ve Galatasaray ile birlikte temsil eden Fenerbahçe, 6. haftada Athletic Bilbao'yu konuk etti.

FENERBAHÇE HABERİ - Samet Akaydin İspanya'da gündem oldu! İşte atılan manşetler

Sarı-lacivertliler, rakibine 2-0 yenilerek haftayı kayıpsız kapattı.

FENERBAHÇE HABERİ - Samet Akaydin İspanya'da gündem oldu! İşte atılan manşetler

İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 5 ve 45. dakikalarda Inaki Williams kaydetti.

FENERBAHÇE HABERİ - Samet Akaydin İspanya'da gündem oldu! İşte atılan manşetler

Fenerbahçe adına maçın en çok konuşulan ismiyse Samet Akaydin oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Samet Akaydin İspanya'da gündem oldu! İşte atılan manşetler

30 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 5. dakikasında Livakovic'e attığı geri pasın kısa düşmesi sonrası takımının gol yemesine sebebiyet verdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Samet Akaydin İspanya'da gündem oldu! İşte atılan manşetler

Sarı-lacivertli taraftarlar, Samet'in yaptığı hata sonrası oyuncuyu ıslıklayarak tepki gösterdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Samet Akaydin İspanya'da gündem oldu! İşte atılan manşetler

İkinci yarının başında yerini Çağlar Söyüncü'ye bırakan Samet Akaydin'in gol öncesi yaptığı hata İspanyol basınında da gündem oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Samet Akaydin İspanya'da gündem oldu! İşte atılan manşetler

NTV Spor'un derlediği haberde, Marca'nın Inaki Williams'ın 2 gol atmasına vurgu yaptığı haberinde, "Athletic, Fenerbahçe'yi muhteşem Inaki Williams ile devirdi" denildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Samet Akaydin İspanya'da gündem oldu! İşte atılan manşetler

El Correo'da yer alan haberde, "Athletic, Mourinho'nun Fenerbahçe'sini perişan etti." ifadeleri yer aldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Samet Akaydin İspanya'da gündem oldu! İşte atılan manşetler

El Pais'te Fenerbahçe galibiyetinde Inaki Williams'ı ön plana çıkardı. El Pais'in haberinde, "Inaki Williams, Mourinho'nun Fenerbahçe'sini yok etti." ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Samet Akaydin İspanya'da gündem oldu! İşte atılan manşetler

AS'ta ise, "Fenerbahçe ve Mourinho, Athletic gibi sert bir rakip karşısında güçsüz göründü" denilerek Athletic'in Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğuna oturduğu belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Samet Akaydin İspanya'da gündem oldu! İşte atılan manşetler

Mundo Deportivo ise Athletic'in Fenerbahçe galibiyetini, "Athletic, Türkiye'de Mourinho'nun takımını 2-0 yenerek Avrupa Ligi'nin lideri oldu." şeklinde manşetlerine taşıdı. Haberde, "Samet Akaydin'in yaptığı hata Athletic'i öne geçirdi. Türkler bundan sonra akıldan ziyade yürekle çabaladılar ancak Bilbao takımının sağlamlığı karşısında çöktüler." denildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Samet Akaydin İspanya'da gündem oldu! İşte atılan manşetler

Claro Sports haberinde Samet Akaydin'in Athletic'e golü getiren hatasına yer verdi. Inaki Williams'ın golüyle sonuçlanan pozisyon için, "Samet Akaydin'ın Inaki Williams'ın golüyle sonuçlanan hatası Jose Mourinho'yu şaşkına çevirdi." ifadeleri kullanıldı.

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