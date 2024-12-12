FENERBAHÇE HABERİ - Samet Akaydin İspanya'da gündem oldu! İşte atılan manşetler

AS'ta ise, "Fenerbahçe ve Mourinho, Athletic gibi sert bir rakip karşısında güçsüz göründü" denilerek Athletic'in Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğuna oturduğu belirtildi.

Mundo Deportivo ise Athletic'in Fenerbahçe galibiyetini, "Athletic, Türkiye'de Mourinho'nun takımını 2-0 yenerek Avrupa Ligi'nin lideri oldu." şeklinde manşetlerine taşıdı. Haberde, "Samet Akaydin'in yaptığı hata Athletic'i öne geçirdi. Türkler bundan sonra akıldan ziyade yürekle çabaladılar ancak Bilbao takımının sağlamlığı karşısında çöktüler." denildi.