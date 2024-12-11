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Haberler Fenerbahçe Ernesto Valverde: 2'nci yarı kalitemizi gösterdik

Ernesto Valverde: 2'nci yarı kalitemizi gösterdik

Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti. İspanyol ekibinde karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Ernesto Valverde dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 21:13
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Ernesto Valverde: 2'nci yarı kalitemizi gösterdik

Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde, "Evet çok mutluyuz. Burada atmosfer gerçekten zor. Güçlü ve kaliteli bir takıma karşı oynadık. 2'nci yarı daha iyiydik. İlk yarı oyun dengedeydi. 2'nci yarı kalitemizi gösterdik. Son derece mutluyum" dedi.

Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi 6'ncı hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Mutlu olduklarını dile getiren Ernesto Valverde, "Evet çok mutluyuz. Burada atmosfer gerçekten zor. Güçlü ve kaliteli bir takıma karşı oynadık. 2'nci yarı daha iyiydik. İlk yarı oyun dengedeydi. Bir gol bulduk şans eseri. 2'nci yarı kalitemizi gösterdik. Son derece mutluyum" ifadelerini kullandı.

'INAKI WILLIAMS ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCU'

Inaki Williams'ın kendilerine güç kattığını aktaran Valverde, "Inaki Williams çok önemli bir oyuncu. Bize güç katıyor. Hafta sonu da gol katkısı oldu. Burada da aynı şekilde. Fenerbahçe'ye karşı böyle bir statta kazanmak çok önemli" şeklinde konuştu.

'OYUNU DENGELEMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Oyunu dengeleyerek pozisyon vermemeye çalıştıklarını söyleyen Valverde, "Biz her takımın yaptığını yapmaya çalışıyoruz. Oyunu dengelemeye çalışıyoruz, pozisyon vermemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla iyi sonuçlar alıyoruz. Athletic'in sırrı da bu" dedi.

Ernesto Valverde, Nico Williams'ın sakatlanarak oyundan çıkmasıyla ilgili ise, "Yarını beklememiz gerekiyor. Ayağında bir şişlik vardı. Yarını bekleyerek daha net konuşabiliriz" sözlerini sarf etti.

'KAZANMAMIZ VE TÜM PUANLARI TOPLAMAMIZ GEREKİYOR'

Tecrübeli teknik adam sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Adım adım bakmamız gerekiyor. 16 puanımız var. İlk 8'e girme olasılığı var ama giremeyebiliriz de. Yeni bir format. Kim kaçıncı olur belli olmuyor. Kazanmamız ve tüm puanları toplamamız gerekiyor"

'BÜTÜN TAKIMLAR SAN MAMES'TE OLMAK İSTİYOR'

UEFA Avrupa Ligi'ndeki bütün takımların San Mames Stadyumu'ndaki finalde olmak istediklerini belirten Ernesto Valverde, "Benim için önemli olan kazanmak. O yüzden ilk golü atmamız daha önemli. Ludogorets, Roma ve Fenerbahçe gibi güçlü maçlar oynadık. Bütün takımlar San Mames'te olmak istiyor. Şimdiden finali düşünürsek daha kötü olabilir. Elimizden geleni yapmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir oyun stilleri olduğunu ancak bunun rakibe göre değişebildiğini de ifade eden Valverde,"Bizim bir oyun stilimiz var. Rakibe karşı bu değişebiliyor. Fenerbahçe de aynısını yapıyor. Biz Fenerbahçe'ye nasıl pres yapabileceğimize çalıştık ama onlar da buna cevap verdi" sözlerini sarf etti.

'İKİNCİ YARI İYİ OYNADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Fenerbahçe, 10 kişi kalınca topu tutmak istediklerini aktaran tecrübeli teknik adam, "İkinci yarı iyi oynadığımızı düşünüyorum. Rakip 10 kişi kalınca topu tutarak rakibin koşmasını istedik. Fenerbahçe gol atsaydı bu taraftar etkisiyle maç farklı yere gidebilirdi" ifadelerini kullandı.

'FİNALDEN ÖNCE BEŞİKTAŞ MAÇINI DÜŞÜNÜYORUM'

UEFA Avrupa Ligi finalinden önce Beşiktaş maçını düşündüğünü dile getiren Valverde, "Biz finaldeysek diğer takımların önemi yok. Finalden önce önümüzde oynayacağımız Beşiktaş maçını düşünüyorum. Beşiktaş'ın sahası da buradaki atmosfer gibi güçlü olacak. Kazanırsak bizim için çok iyi olacak" dedi.

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