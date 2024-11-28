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Haberler Fenerbahçe Sadio Mane transferinde Fenerbahçe için şok iddia!

Sadio Mane transferinde Fenerbahçe için şok iddia!

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak için transferde harekete geçen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda dünya yıldızını reddettiği öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 13:12
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Sadio Mane transferinde Fenerbahçe için şok iddia!

Devre arasında Anderson Talisca ve Cristian Medina'yı kadrosuna katmaya hazırlanan Fenerbahçe'ye, Suudi ekibi Al-Nassr'dan sürpriz bir öneri geldi.

Sadio Mane transferinde Fenerbahçe için şok iddia!

En-Nesyri ve Talisca konusunda yoğun görüşme halinde olan iki kulüp arasındaki son gündem maddesi Sadio Mane oldu.

Sadio Mane transferinde Fenerbahçe için şok iddia!

Bonuslar hariç 40 milyon euro garanti ücreti olan 32 yaşındaki Senegalli futbolcu ile yolları ayırmak isteyen Suudi ekibi, Fenerbahçe'ye öneri sundu.

Sadio Mane transferinde Fenerbahçe için şok iddia!

DEVAMLILIK VE SAKATLIK SORUNU

Akşam'ın haberine göre yönetim, yüksek kazancı olan ve devamlılık konusunda soru işaretleri barındıran Sadio Mane'yi reddetti.

Sadio Mane transferinde Fenerbahçe için şok iddia!

Futbolcu son 2 yılda sakatlıktan dolayı 139 gün sahalardan uzak kaldı.

Sadio Mane transferinde Fenerbahçe için şok iddia!

Verimlilik açısından da Liverpool'daki günlerinden oldukça uzakta.

Sadio Mane transferinde Fenerbahçe için şok iddia!

Ligde çıktığı 11 karşılaşmada 3 gol atıp 5 asist kaydeden Mane, diğer 9 resmi mücadelede ise 2 kez ağları sallayıp gol pası veremedi.

Sadio Mane transferinde Fenerbahçe için şok iddia!

Transferde planını yapan Fener, Mane riskine girmek istemedi.

Sadio Mane transferinde Fenerbahçe için şok iddia!

TRANSFER PLANI BELLİ, MANE FAZLA

Anderson Talisca ve Medina konusunda atılmış resmi imza yok.

Sadio Mane transferinde Fenerbahçe için şok iddia!

Teknik Direktör Jose Mourinho, sol stoper ve sol bekte görev yapabilen bir oyuncu istiyor.

Sadio Mane transferinde Fenerbahçe için şok iddia!

Talisca'yı taraftara hediye etmek isteyen yönetimin, 8 ve 10 konusunda acelesi yok.

Sadio Mane transferinde Fenerbahçe için şok iddia!

Bütçe kalırsa hedef savunmacı takviyesi yapmak.

Sadio Mane transferinde Fenerbahçe için şok iddia!

Tüm bu detaylar doğrultusunda Mane ismine ihtiyaç duyulmadı.

Sadio Mane transferinde Fenerbahçe için şok iddia!

Kanatlarda Allan Saint Maximin-Oğuz Aydın, Tadic-İrfan Can Kahveci isimlerinden memnun olan yönetim, Sadio Mane takviyesinin hayli lüks olduğunu düşünüyor.

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