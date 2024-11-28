Sadio Mane transferinde Fenerbahçe için şok iddia!

Devre arasında Anderson Talisca ve Cristian Medina'yı kadrosuna katmaya hazırlanan Fenerbahçe'ye, Suudi ekibi Al-Nassr'dan sürpriz bir öneri geldi.

En-Nesyri ve Talisca konusunda yoğun görüşme halinde olan iki kulüp arasındaki son gündem maddesi Sadio Mane oldu.