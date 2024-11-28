Sadio Mane transferinde Fenerbahçe için şok iddia!
Şampiyonluk hasretini sonlandırmak için transferde harekete geçen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda dünya yıldızını reddettiği öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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DEVAMLILIK VE SAKATLIK SORUNU
Akşam'ın haberine göre yönetim, yüksek kazancı olan ve devamlılık konusunda soru işaretleri barındıran Sadio Mane'yi reddetti.
Futbolcu son 2 yılda sakatlıktan dolayı 139 gün sahalardan uzak kaldı.
Verimlilik açısından da Liverpool'daki günlerinden oldukça uzakta.
Ligde çıktığı 11 karşılaşmada 3 gol atıp 5 asist kaydeden Mane, diğer 9 resmi mücadelede ise 2 kez ağları sallayıp gol pası veremedi.
Transferde planını yapan Fener, Mane riskine girmek istemedi.
TRANSFER PLANI BELLİ, MANE FAZLA
Anderson Talisca ve Medina konusunda atılmış resmi imza yok.
Teknik Direktör Jose Mourinho, sol stoper ve sol bekte görev yapabilen bir oyuncu istiyor.
Talisca'yı taraftara hediye etmek isteyen yönetimin, 8 ve 10 konusunda acelesi yok.
Bütçe kalırsa hedef savunmacı takviyesi yapmak.
Tüm bu detaylar doğrultusunda Mane ismine ihtiyaç duyulmadı.
Kanatlarda Allan Saint Maximin-Oğuz Aydın, Tadic-İrfan Can Kahveci isimlerinden memnun olan yönetim, Sadio Mane takviyesinin hayli lüks olduğunu düşünüyor.
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