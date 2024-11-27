Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İsmail Yüksek'in transferi böyle duyuruldu
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık yaşanabilir. Bu sezon fazla süre şansı bulamayan Sarı lacivertlilerin başarılı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'e sürpriz talip çıktı. İşte oyuncunun bonservis bedeli... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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BOLOGNA'DAN İSMAİL YÜKSEK HAMLESİ
Serie A'nın yükselişteki ekiplerinden Bologna orta saha transferi için İsmail Yüksek ismini gündemine aldı.
İtalyan basını, kırmızı mavili takımın milli futbolcuyu kadrosuna katma konusunda istekli olduğunu ve ocak ayında oyuncuya imza attırmak istediğini aktardı.
Akşam'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin piyasa değeri 14 milyon euro olan İsmail Yüksek için 20 milyon euro talep etmesi bekleniyor.
Jose Mourinho yönetiminde orta saha rotasyonunda özellikle Sofyan Amrabat'ın gelişi sonrası yeterli forma şansı bulamayan İsmail Yüksek'in takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.
MEDINA VE TALISCA TRANSFERLERİ BEKLENECEK
Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile yollarını ayırma kararı almadan önce Anderson Talisca ve Cristian Medina transferlerini bitirmek istiyor.
Sarı lacivertliler, ligde ve Avrupa'da başarı beklediği sezonda rotasyon problemi yaşamamak için bu iki ismi kadrosuna katmadan İsmail Yüksek'e gelen teklifleri kabul etmeyecek.
SEZON RAKAMLARI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maçta 964 dakika sahada kalan İsmail Yüksek gol veya asist katkısı üretemedi.
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