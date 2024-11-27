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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İsmail Yüksek'in transferi böyle duyuruldu

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İsmail Yüksek'in transferi böyle duyuruldu

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık yaşanabilir. Bu sezon fazla süre şansı bulamayan Sarı lacivertlilerin başarılı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'e sürpriz talip çıktı. İşte oyuncunun bonservis bedeli... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 11:45
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Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İsmail Yüksek'in transferi böyle duyuruldu

İsmail Yüksek, Jorge Jesus döneminde forma giymeye başladığı Fenerbahçe'de kısa sürede ilk 11'in değişmez ismi olmuştu.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İsmail Yüksek'in transferi böyle duyuruldu

Orta sahadaki dinamizmi ve hırsıyla dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki futbolcu A Milli Takım'ın EURO 2024'te kazandığı başarının da parçalarından biri olmayı başarmıştı.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İsmail Yüksek'in transferi böyle duyuruldu

Avrupa'dan talipleri her geçen gün artan İsmail Yüksek için en büyük aday İtalyan ekibi oldu.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İsmail Yüksek'in transferi böyle duyuruldu

BOLOGNA'DAN İSMAİL YÜKSEK HAMLESİ

Serie A'nın yükselişteki ekiplerinden Bologna orta saha transferi için İsmail Yüksek ismini gündemine aldı.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İsmail Yüksek'in transferi böyle duyuruldu

İtalyan basını, kırmızı mavili takımın milli futbolcuyu kadrosuna katma konusunda istekli olduğunu ve ocak ayında oyuncuya imza attırmak istediğini aktardı.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İsmail Yüksek'in transferi böyle duyuruldu

Akşam'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin piyasa değeri 14 milyon euro olan İsmail Yüksek için 20 milyon euro talep etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İsmail Yüksek'in transferi böyle duyuruldu

Jose Mourinho yönetiminde orta saha rotasyonunda özellikle Sofyan Amrabat'ın gelişi sonrası yeterli forma şansı bulamayan İsmail Yüksek'in takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İsmail Yüksek'in transferi böyle duyuruldu

MEDINA VE TALISCA TRANSFERLERİ BEKLENECEK

Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile yollarını ayırma kararı almadan önce Anderson Talisca ve Cristian Medina transferlerini bitirmek istiyor.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İsmail Yüksek'in transferi böyle duyuruldu

Sarı lacivertliler, ligde ve Avrupa'da başarı beklediği sezonda rotasyon problemi yaşamamak için bu iki ismi kadrosuna katmadan İsmail Yüksek'e gelen teklifleri kabul etmeyecek.

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