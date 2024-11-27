Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İsmail Yüksek'in transferi böyle duyuruldu

İtalyan basını, kırmızı mavili takımın milli futbolcuyu kadrosuna katma konusunda istekli olduğunu ve ocak ayında oyuncuya imza attırmak istediğini aktardı.

Akşam'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin piyasa değeri 14 milyon euro olan İsmail Yüksek için 20 milyon euro talep etmesi bekleniyor.