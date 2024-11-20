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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Kayserispor maçı öncesi müjde!

Fenerbahçe'ye Kayserispor maçı öncesi müjde!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü Bellona Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Puan tablosunda 2. sırada bulunan Süper Lig devinde haneye yazılacak her 3 puan kritik öneme sahip. Sarı lacivertliler, Kayseri deplasmanı öncesi iki yıldızından aldığı müjde ile önemli karşilaşmaya moralli çıkacak. İşte detaylar ve o oyuncularla ilgili yaşanan gelişme... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 15:12
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Fenerbahçe'ye Kayserispor maçı öncesi müjde!

Trendyol Süper Lig'in İstanbul devlerinden Fenerbahçe, 26 puan ile 2. sırada zirve takibini sürdürüyor.

Fenerbahçe'ye Kayserispor maçı öncesi müjde!

11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan ekip aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedefleri için de çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe'ye Kayserispor maçı öncesi müjde!

Teknik direktör Jose Mourinho ile birlikte şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı lacivertliler, milli aradan önceki son maçlarını Sivasspor'a karşı oynadılar.

Fenerbahçe'ye Kayserispor maçı öncesi müjde!

Kendi sahalarında Sivasspor'u 4-0 mağlup eden Kanaryalar, taraftarlarına 'emin adımlarla hedeflerimize ilerliyoruz' mesajı verdiler.

Fenerbahçe'ye Kayserispor maçı öncesi müjde!

Milli arada da boş durmayan Mourinho'nun öğrencileri, Rus ekibi Zenit ile oynadıkları hazırlık maçını 2-1 kazandılar.

Fenerbahçe'ye Kayserispor maçı öncesi müjde!

Milli aranın sona ermesi ile birlikte Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'ye Kayserispor maçı öncesi müjde!

Yapılan antrenmana sakatlıktan dönen iki yıldız oyuncunun da katılımı ile birlikte hem takım, hem de taraftarlar moral buldu.

Fenerbahçe'ye Kayserispor maçı öncesi müjde!

Cengiz Ünder, Samsunspor maçı öncesi yaşadığı kasık sakatlığının ardından Kayserispor maçı için sahalara geri döndü.

Fenerbahçe'ye Kayserispor maçı öncesi müjde!

Cengiz'in son durumuna göre teknik direktör Jose Mourinho, oyuncuyu Kayseri maçının kadrosuna alıp almayacağına karar verecek.

Fenerbahçe'ye Kayserispor maçı öncesi müjde!

Bir diğer güzel haber ise Trabzonspor maçının ardından sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edilen İrfan Can Kahveci'den geldi.

Fenerbahçe'ye Kayserispor maçı öncesi müjde!

Core çalışmalarıyla başlayan idmanın daha sonra sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve dar alanda pas organizasyonlarıyla sürdüğü ve çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandığı kaydedildi.

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