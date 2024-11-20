Fenerbahçe'ye Kayserispor maçı öncesi müjde!
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü Bellona Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Puan tablosunda 2. sırada bulunan Süper Lig devinde haneye yazılacak her 3 puan kritik öneme sahip. Sarı lacivertliler, Kayseri deplasmanı öncesi iki yıldızından aldığı müjde ile önemli karşilaşmaya moralli çıkacak. İşte detaylar ve o oyuncularla ilgili yaşanan gelişme... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Kendi sahalarında Sivasspor'u 4-0 mağlup eden Kanaryalar, taraftarlarına 'emin adımlarla hedeflerimize ilerliyoruz' mesajı verdiler.
Milli arada da boş durmayan Mourinho'nun öğrencileri, Rus ekibi Zenit ile oynadıkları hazırlık maçını 2-1 kazandılar.
Milli aranın sona ermesi ile birlikte Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Yapılan antrenmana sakatlıktan dönen iki yıldız oyuncunun da katılımı ile birlikte hem takım, hem de taraftarlar moral buldu.
Cengiz Ünder, Samsunspor maçı öncesi yaşadığı kasık sakatlığının ardından Kayserispor maçı için sahalara geri döndü.
Cengiz'in son durumuna göre teknik direktör Jose Mourinho, oyuncuyu Kayseri maçının kadrosuna alıp almayacağına karar verecek.
Bir diğer güzel haber ise Trabzonspor maçının ardından sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edilen İrfan Can Kahveci'den geldi.
Core çalışmalarıyla başlayan idmanın daha sonra sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve dar alanda pas organizasyonlarıyla sürdüğü ve çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandığı kaydedildi.
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