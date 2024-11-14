FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho için şok iddia! "Oraya gitmek için ellerini bile kırar"

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Mourinho, "Yurtdışında kimse Türk ligini izlemek istemiyor. Premier Lig, Fransız ligi, Alman ligi, Portekiz ligi, Hollanda ligi var. Neden burayı izlesinler ki? Ligin yapısı çok karanlık ve çekicilikten yoksun. Ancak işim bu ve kulübüm için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullanmıştı.