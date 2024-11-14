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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho için şok iddia! "Oraya gitmek için ellerini bile kırar"

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho için şok iddia! "Oraya gitmek için ellerini bile kırar"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında göreve getirdiği Jose Mourinho'nun Premier Lig ekibi Newcastle United'ın başına geçmek istediği iddia edilmişti. İngiltere'den konuyla ilgili çok konuşulacak bir açıklama geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 18:13
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MERT KILIÇ
FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho için şok iddia! "Oraya gitmek için ellerini bile kırar"

Geçtiğimiz sezon topladığı 99 puanla tarihi bir dönem geçiren Fenerbahçe, sözleşmesi biten İsmail Kartal'ın yerine dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu getirdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho için şok iddia! "Oraya gitmek için ellerini bile kırar"

Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda taraftara açık düzenlenen imza töreninde Portekizli çalıştırıcıya 2+1 yıllık imza attırdı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho için şok iddia! "Oraya gitmek için ellerini bile kırar"

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho hamlesi dünya çapında ses getirirken, tecrübeli çalıştırıcı oynattığı futbolla eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho için şok iddia! "Oraya gitmek için ellerini bile kırar"

Süper Lig'de ilk 12 haftayı lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada geçen sarı-lacivertlilerde 61 yaşındaki teknik adam, yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho için şok iddia! "Oraya gitmek için ellerini bile kırar"

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Mourinho, "Yurtdışında kimse Türk ligini izlemek istemiyor. Premier Lig, Fransız ligi, Alman ligi, Portekiz ligi, Hollanda ligi var. Neden burayı izlesinler ki? Ligin yapısı çok karanlık ve çekicilikten yoksun. Ancak işim bu ve kulübüm için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho için şok iddia! "Oraya gitmek için ellerini bile kırar"

Geçtiğimiz haftalarda Premier Lig'e dönüş ihtimaliyle ilgili İngiliz basınına konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Premier Lig, Avrupa'nın en iyi ligi ancak Premier Lig'de küme düşmemeye oynayan bir takıma gitmeyeceğim" demişti.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho için şok iddia! "Oraya gitmek için ellerini bile kırar"

İngilizlerse Newcastle United'ın Eddie Howe ile yollarını ayıracağını ve yerine Jose Mourinho'nun getirileceğini öne sürülmüştü.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho için şok iddia! "Oraya gitmek için ellerini bile kırar"

Ada basınında iddiaların ardı arkası kesilmezken, konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho için şok iddia! "Oraya gitmek için ellerini bile kırar"

Manchester United, Tottenham ve Sunderland'de scoutluk yapan Mick Brown, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho için şok iddia! "Oraya gitmek için ellerini bile kırar"

"MOURINHO, NEWCASTLE'IN KENDİSİNİ İSTEMESİNİ İSTİYOR"

Football Insider'a konuşan Brown, "Bence Mourinho, Newcastle United'in kendisini isteyeceğini düşünmek isterdi. Bunu gerçekten yapıp yapmayacakları farklı bir soru, özellikle de Eddie Howe görevdeyken. Duyduğum kadarıyla Howe'un arkasındalar ve aksini düşünmek için bir nedenim yok. Ama Mourinho ismini ortaya koyma konusunda çok başarılı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho için şok iddia! "Oraya gitmek için ellerini bile kırar"

"AÇIKLAMALARI FENERBAHÇE YÖNETİMİNİ KIZDIRDI"

"Geçen hafta Türk futbolu hakkında konuştu ve bir aşamada İngiltere'ye geri dönebileceğini söyledi. Eğer Fenerbahçe yönetimindeyseniz, bundan memnun olmazsınız. Açıkça Premier Lig kulüplerine müsait olduğunu bildiriyor."

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho için şok iddia! "Oraya gitmek için ellerini bile kırar"

"NEWCASTLE'A GİTMEK İÇİN ELLERİNİ KIRAR"

"Gerçekten üst düzey bir iş bulamayacağını biliyor, ancak ikinci kalite bir takıma gitmek için ellerini kıracağı bir yer var. Newcastle bunlardan biri. Yönetmek için harika bir kulüp ve eminim o da isteklidir ama şu anda ilgilendiklerinden şüpheliyim." ifadelerini kullandı.

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