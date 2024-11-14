FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho için şok iddia! "Oraya gitmek için ellerini bile kırar"
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında göreve getirdiği Jose Mourinho'nun Premier Lig ekibi Newcastle United'ın başına geçmek istediği iddia edilmişti. İngiltere'den konuyla ilgili çok konuşulacak bir açıklama geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Süper Lig'de ilk 12 haftayı lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada geçen sarı-lacivertlilerde 61 yaşındaki teknik adam, yaptığı açıklamalarla gündem oldu.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Mourinho, "Yurtdışında kimse Türk ligini izlemek istemiyor. Premier Lig, Fransız ligi, Alman ligi, Portekiz ligi, Hollanda ligi var. Neden burayı izlesinler ki? Ligin yapısı çok karanlık ve çekicilikten yoksun. Ancak işim bu ve kulübüm için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullanmıştı.
Geçtiğimiz haftalarda Premier Lig'e dönüş ihtimaliyle ilgili İngiliz basınına konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Premier Lig, Avrupa'nın en iyi ligi ancak Premier Lig'de küme düşmemeye oynayan bir takıma gitmeyeceğim" demişti.
İngilizlerse Newcastle United'ın Eddie Howe ile yollarını ayıracağını ve yerine Jose Mourinho'nun getirileceğini öne sürülmüştü.
Ada basınında iddiaların ardı arkası kesilmezken, konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.
Manchester United, Tottenham ve Sunderland'de scoutluk yapan Mick Brown, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"MOURINHO, NEWCASTLE'IN KENDİSİNİ İSTEMESİNİ İSTİYOR"
Football Insider'a konuşan Brown, "Bence Mourinho, Newcastle United'in kendisini isteyeceğini düşünmek isterdi. Bunu gerçekten yapıp yapmayacakları farklı bir soru, özellikle de Eddie Howe görevdeyken. Duyduğum kadarıyla Howe'un arkasındalar ve aksini düşünmek için bir nedenim yok. Ama Mourinho ismini ortaya koyma konusunda çok başarılı.
"AÇIKLAMALARI FENERBAHÇE YÖNETİMİNİ KIZDIRDI"
"Geçen hafta Türk futbolu hakkında konuştu ve bir aşamada İngiltere'ye geri dönebileceğini söyledi. Eğer Fenerbahçe yönetimindeyseniz, bundan memnun olmazsınız. Açıkça Premier Lig kulüplerine müsait olduğunu bildiriyor."
"NEWCASTLE'A GİTMEK İÇİN ELLERİNİ KIRAR"
"Gerçekten üst düzey bir iş bulamayacağını biliyor, ancak ikinci kalite bir takıma gitmek için ellerini kıracağı bir yer var. Newcastle bunlardan biri. Yönetmek için harika bir kulüp ve eminim o da isteklidir ama şu anda ilgilendiklerinden şüpheliyim." ifadelerini kullandı.
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