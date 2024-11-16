Griezmann çıkarması

Fenerbahçe, Oosterwolde'nin sakatlanmasının ardından önceliğini sol bek transferi olarak belirlese de hücum hattına da takviye yapma kararı aldı. Bunun da en büyük sebebi Youssef En-Nesyri ile Sebastian Szymanski'den skor anlamında verim alınamaması... İki bölgeyi nokta atışı tek transferle doldurmak isteyen sarı-lacivertliler, hem santrfor hem de forvet arası olarak görev yapabilen Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Antoine Griezmann'ı gündemine aldı.

12.5 MİLYON EURO MAAŞI VAR

33 yaşındaki oyuncu için kısa süre içinde harekete geçilmesi planlanıyor. Atletico Madrid'le görüşmeleri sportif direktör Mario Branco gerçekleştirecek. Griezmann'ı ikna etmek için ise Jose Mourinho bir görüşme yapacak. İspanya'da şu anda 12.5 milyon euro net maaş alan ve La Liga'da en fazla kazanan ilk 15 oyuncu arasında bulunan Griezmann için sponsorların da devreye gireceği belirtildi. Griezmann transferi olursa En-Nesyri'yle veda gerçekleşebilir.

150 MİLYON EURO'YA ULAŞTI

Real Sociedad'da profesyonel futbol hayatına başlayan Griezmann, burada sergilediği performans sonrasında Atletico Madrid'e 30 milyon euroya transfer oldu. 2018'de 150 milyon euro piyasa değerine ulaşan Fransız oyuncu, 2019'da ise Barcelona'ya 120 milyon euroya geçti. 2 sezon sonra yeniden Atletico'ya döndü.