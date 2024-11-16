  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Griezmann çıkarması

Griezmann çıkarması

Fenerbahçe, hücum hattına bir dünya yıldızı katmak için düğmeye basıyor. En-Neysri ve Szymanski’den skor katkısı almakta zorlanan Fenerbahçe, hem santrfor hem de forvet arkası oynayabilen Antoine Griezmann için harekete geçmeye hazırlanıyor. Oyuncunun transferi için sponsorlar devreye girecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Griezmann çıkarması

Fenerbahçe, Oosterwolde'nin sakatlanmasının ardından önceliğini sol bek transferi olarak belirlese de hücum hattına da takviye yapma kararı aldı. Bunun da en büyük sebebi Youssef En-Nesyri ile Sebastian Szymanski'den skor anlamında verim alınamaması... İki bölgeyi nokta atışı tek transferle doldurmak isteyen sarı-lacivertliler, hem santrfor hem de forvet arası olarak görev yapabilen Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Antoine Griezmann'ı gündemine aldı.

12.5 MİLYON EURO MAAŞI VAR

33 yaşındaki oyuncu için kısa süre içinde harekete geçilmesi planlanıyor. Atletico Madrid'le görüşmeleri sportif direktör Mario Branco gerçekleştirecek. Griezmann'ı ikna etmek için ise Jose Mourinho bir görüşme yapacak. İspanya'da şu anda 12.5 milyon euro net maaş alan ve La Liga'da en fazla kazanan ilk 15 oyuncu arasında bulunan Griezmann için sponsorların da devreye gireceği belirtildi. Griezmann transferi olursa En-Nesyri'yle veda gerçekleşebilir.

150 MİLYON EURO'YA ULAŞTI

Real Sociedad'da profesyonel futbol hayatına başlayan Griezmann, burada sergilediği performans sonrasında Atletico Madrid'e 30 milyon euroya transfer oldu. 2018'de 150 milyon euro piyasa değerine ulaşan Fransız oyuncu, 2019'da ise Barcelona'ya 120 milyon euroya geçti. 2 sezon sonra yeniden Atletico'ya döndü.

L-Gante'den F.Bahçe'ye Dybala vaadi!
G.Saray'dan kaleye dev hamle!
DİĞER
Kuruluş Osman’da büyük savaş başlıyor!
İzmir'de 13 yaşındaki çocuk AIDS’ten öldü | Babanın ifadesi ortaya çıktı! Cinsel istismarla mı bulaştı?
Cimbom'dan Ada'ya çıkarma! Sara transfere kefil oldu
'Bizim Çocuklar' A Ligi için sahada! İşte Montella'nın 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
O. Lyon’a küme düşme cezası O. Lyon’a küme düşme cezası 01:18
En iyisini yapmalıyız En iyisini yapmalıyız 01:16
F.Bahçe’den seriye devam F.Bahçe’den seriye devam 01:16
Amed çift çalışıyor Amed çift çalışıyor 01:15
Rehavete yer yok Rehavete yer yok 01:14
F.Bahçe'den Kadıköy'de iyi prova! F.Bahçe'den Kadıköy'de iyi prova! 01:02
Daha Eski
Jose Mourinho'dan oyuncularına övgü! Jose Mourinho'dan oyuncularına övgü! 01:02
F.Bahçe'ye Szymanski'den kötü haber! F.Bahçe'ye Szymanski'den kötü haber! 01:02
İcardi’de ödem bekleniyor İcardi’de ödem bekleniyor 01:05
Sıra Fofana’da Sıra Fofana’da 01:08
F.Bahçe’ye stratejimiz var F.Bahçe’ye stratejimiz var 01:10
Keleş: Tek eksik şey başarı Keleş: Tek eksik şey başarı 01:11