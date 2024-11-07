TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Viktor Gyökeres gerçeği!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de şimdilerde attığı gollerle futbol dünyasını kendisine hayran bırakan Viktör Gyökeres ile ilgili o gerçek herkesi hayrete düşürdü. İşte İsveçli golcüye dair gündem olan transfer haberi...
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Ancak Fenerbahçe'nin transferini 5-6 milyon Euro'ya biterebileceği futbolcudan alt ligde oynadığı için vazgeçtiği ve Batshuayi'yu kadrosuna kattı.
M.CITY'E 3 GOL ATTI
Temmuz 2023'te 24 milyon Euro'ya Sporting'in yolunu tutan İsveçli golcü, 2023-24 sezonunu 50 maçta 43 gol,15 asistle tamamlayarak Avrupa'nın dikkatini çekti.
Bu sezon da şu ana kadar çıktığı 17 maçta 23 gol kaydeden yıldız golcü son olarak Manchester City'e karşı hat trick yaptı.
100 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunan Gyökeres'in sözleşmesi 2028'de sona erecek.
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