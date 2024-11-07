TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Viktor Gyökeres gerçeği!

Ancak Fenerbahçe'nin transferini 5-6 milyon Euro'ya biterebileceği futbolcudan alt ligde oynadığı için vazgeçtiği ve Batshuayi'yu kadrosuna kattı.

Bu sezon da şu ana kadar çıktığı 17 maçta 23 gol kaydeden yıldız golcü son olarak Manchester City'e karşı hat trick yaptı.