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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Viktor Gyökeres gerçeği!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Viktor Gyökeres gerçeği!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de şimdilerde attığı gollerle futbol dünyasını kendisine hayran bırakan Viktör Gyökeres ile ilgili o gerçek herkesi hayrete düşürdü. İşte İsveçli golcüye dair gündem olan transfer haberi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Viktor Gyökeres gerçeği!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de İsveçli golcü Viktor Gyökeres ile ilgili ortaya çıkan o gerçek gündem oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Viktor Gyökeres gerçeği!

Sporting Lizbon formasıyla son 2 sezonda gösterdiği performansla Avrupa'nın sayılı forvotleri arasına girmeyi başaran Viktor Gyökeres'in İngiltere Championchip ekiplerinden Coventry'de forma giyerken iki kez Fenerbahçe'nin gündemine geldiği ancak tercih edilmediği ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Viktor Gyökeres gerçeği!

BATSHUAYI ALINDI

Takvim'in haberine göre 2021'de Fenerbahçe'şi çalıştıran Vitor Pereira'nın listesinde yer alan ancak transferi gerçekleşmeyen 26 yaşındaki yıldızın 2022-23 sezonunda Jorge Jesus döneminde bir kez daha gündeme geldiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Viktor Gyökeres gerçeği!

Ancak Fenerbahçe'nin transferini 5-6 milyon Euro'ya biterebileceği futbolcudan alt ligde oynadığı için vazgeçtiği ve Batshuayi'yu kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Viktor Gyökeres gerçeği!

M.CITY'E 3 GOL ATTI

Temmuz 2023'te 24 milyon Euro'ya Sporting'in yolunu tutan İsveçli golcü, 2023-24 sezonunu 50 maçta 43 gol,15 asistle tamamlayarak Avrupa'nın dikkatini çekti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Viktor Gyökeres gerçeği!

Bu sezon da şu ana kadar çıktığı 17 maçta 23 gol kaydeden yıldız golcü son olarak Manchester City'e karşı hat trick yaptı.

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