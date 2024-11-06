Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle: Jose Mourinho'nun yokluğunda...

Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle ve Dusan Tadic, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a konuk olacakları müsabakanın öncesinde basın toplantısında konuştular. İşte o sözler...

İŞTE DUSAN TADIC'İN AÇIKLAMARINDAN ÖNE ÇIKANLAR:

Bana göre, Hollanda Ligi daha iyi. Ben burada yaşarken, puansal anlamda Hollanda 5. sıradaydı. Türkiye, 12. veya 13. sıradaydı. Ama şu anda Türkiye daha iyi durumda. 8 veya 9. sırada. Hollanda için daha taktiksel bir lig olduğunu söyleyebilirim. Maçı domine etmeye çalışan takımlar daha fazla. Türkiye'de fiziksel oyun daha fazla. Duygunun da yüksek olduğunu söyleyebilirim. Hollanda, taktiksel olarak daha ön planda."

Tabii ki mutluyum geri döndüğüm için. Ajax'ın aldığı sonuçlar da harika. Ajax için güzel sonuçlar. En büyük rakiplerinden birini yendi. Yeni bir hocaları var ve iyi bir şekilde devam ediyor. Ajax'ın galibiyetlerinden dolayı mutluyum, umarım devam ederler.

AZ Alkmaar, bu ligin en iyi genç takımlarından biri. Çok fazla genç oyuncuları var. Kaliteli bir hocaları var. Daha önce ona karşı oynadım. AZ Alkmaar, futbol oynamaya çalışan bir takım. Zor ve ilginç bir maç olacak.

"Biraz önceki açıklamalarından sonra Türkiye Ligi'ni tercih etme nedeni nedir?"

-Dusan Tadic: "Çok iyi bir soru. Açıkçası ben Hollanda'da güzel zamanlar geçirdim. Her şeyi yaşadığımı söyleyebilirim. Benim için gitme zamanıydı. Fenerbahçe'yi seçtim, Fenerbahçe dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Fenerbahçe, çok güçlü bir taraftar kitlesine sahip. Fenerbahçe'nin bana sunduğu projeden sonra bir şüphem olmadı. Fenerbahçe, çok büyük, taraftarları çok büyük. Fenerbahçe, kupalar kazanmak isteyen bir takım. Türkiye Ligi'nin de geliştiğini düşünüyorum. Çok fazla iyi, kaliteli oyuncular geliyor. Bu da bence pozitif bir durum oluşturuluyor."

JOSE MOURİNHO NEDEN BASIN TOPLANTISINDA YOK?

Zeki Murat Göle: Kendisinin diğer çalıştığı kulüplerde de böyleydi, ceza aldığında basın toplantısında olmaması konusu. Bu tercihi kullanıyor. O yüzden şu anda yok.

ZEKİ MURAT GÖLE AÇIKLAMARINA ŞU ŞEKİLDE DEVAM ETTİ;

Maçla ilgili, buraya moralli geldik. Zor şartlarda önemli bir galibiyet aldık. Bu takım ruhunu, birlik ve beraberliği arttırdı. Birlik ve beraberliğimiz iyi durumda. Zor bir fikstür çektik. AZ Alkmaar'a karşı zor bir mücadele bizi bekliyor. Eksiklerle geldik. 4 tane sakat oyuncumuz var. Onlardan eksik bu maça hazırlandık. Hocamız, akademiye çok önem veriyor. Yarın akşam da aramızda 4 genç oyuncu olacak. Onlar için şans. İnşallah oynama şansları olur.

Grupta ilk 8 için mücadele ediyoruz. İlk 3 maçta değerli puanlar aldık, zorlu rakiplerle oynadık. AZ Alkmaar'dan sonra bir deplasman maçı daha olacak. Zor bir fikstür. Ama biz Fenerbahçe'yiz ve kazanmak için buraya geldik. Avrupa Ligi'nde mücadelemize devam edeceğiz.

AZ Alkmaar'ın durumu bizi hiçbir şekilde etkilemeyecek. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız. AZ Alkmaar, lige ilk 6 hafta çok iyi başladı. Ondan sonra düşüşleri oldu. Ama bunda bazı faktörler var. Bunun bir çıkışı olacaktır. Onlar da bir çıkış noktası arıyorlar. O yüzden bizim için zor ve önemli bir maç."

"Mourinho, Manchester United maçı için Amrabat'tan bilgi aldığını söylemişti. Aynı şey bu maçta da oldu mu? Örneğin Dusan Tadic'ten Alkmaar için bilgi aldı mı?"

- Zeki Murat Göle: "Mourinho, çok detaycı ve özel bir insan. Oyuncularla fikir alışverişi yapıyor. Tadic'le de olmuştur tabii ki."

"Sol bekte bir sıkıntı vardı. Manchester United maçına benzer bir kadro olabilir mi?"

- Zeki Murat Göle: "Benim bir şey söylemem doğru olmaz. Yoklukta bile çok çeşit yaratabilen bir hocamız var. Tabii ki eksiklikler etkiliyor ama bir şekilde çözüm bulunuyor."

Jose Mourinho'nun yokluğunda görev dağılımı nasıl olacak saha kenarında?

Zeki Murat Göle: "Ben yönlendirmeyeceğim. Yardımcı antrenör olarak devam edeceğim. Hocamızın yardımcıları da var. Onlar da görev alabiliyorlar."