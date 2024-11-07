Menajeri açıkladı: Talisca'nın Fenerbahçe'ye transferi...
Bir dönemler Türkiye'de Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca'nın adı Fenerbahçe ile anılıyordu. Brezilyalı yıldızın sarı lacivertlilere transferindeki son durumu menajeri açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberi
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Leite, Türkiye'den herhangi bir girişim olmadığını ve 30 yaşındaki 10 numaranın, Al Nassr'da kalacağını belirtti.
Talisca'nın transferinin mümkün olmadığını özellikle vurgulayan menajer, "Sözleşmemiz 2026'nın Haziran ayında bitecek.
Kendisi Arabistan'da oynamaktan mutlu. Kulübünden 12 milyon Euro kazanıyor. Şu aşamada Talisca'nın ayrılma ihtimali yok" ifadelerini kullandı.
İki sezon Beşiktaş'ta oynayan Talisca, 2016-2017 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı.
Kartal'da toplam 80 maçta 37 gol, 14 asist gerçekleştiren Brezilyalı yıldız, taraftarların gönlünde taht kurmuştu.
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