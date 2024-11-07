  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Menajeri açıkladı: Talisca'nın Fenerbahçe'ye transferi...

Menajeri açıkladı: Talisca'nın Fenerbahçe'ye transferi...

Bir dönemler Türkiye'de Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca'nın adı Fenerbahçe ile anılıyordu. Brezilyalı yıldızın sarı lacivertlilere transferindeki son durumu menajeri açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Menajeri açıkladı: Talisca'nın Fenerbahçe'ye transferi...

Türkiye'de Beşiktaş forması giyen Talisca'nın ismi her transfer dönemi öncesi gündemi meşgul ediyor.

Menajeri açıkladı: Talisca'nın Fenerbahçe'ye transferi...

Son dönemde Fenerbahçe'ye geleceği haberleri kulaktan kulağa yayılmaya başladı.

Menajeri açıkladı: Talisca'nın Fenerbahçe'ye transferi...

Sabah Spor Talisca'nın ocak transferinde sarı lacivertli takımın listesinde olduğu iddialarını oyuncunun menajeri Carlos Leite'ye sordu.

Menajeri açıkladı: Talisca'nın Fenerbahçe'ye transferi...

Leite, Türkiye'den herhangi bir girişim olmadığını ve 30 yaşındaki 10 numaranın, Al Nassr'da kalacağını belirtti.

Menajeri açıkladı: Talisca'nın Fenerbahçe'ye transferi...

Talisca'nın transferinin mümkün olmadığını özellikle vurgulayan menajer, "Sözleşmemiz 2026'nın Haziran ayında bitecek.

Menajeri açıkladı: Talisca'nın Fenerbahçe'ye transferi...

Kendisi Arabistan'da oynamaktan mutlu. Kulübünden 12 milyon Euro kazanıyor. Şu aşamada Talisca'nın ayrılma ihtimali yok" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Paris'te 'Özgür Filistin' pankartı! Paris'te 'Özgür Filistin' pankartı! 01:46
Paris'te 'Özgür Filistin' pankartı! Paris'te 'Özgür Filistin' pankartı! 01:45
Bronckhorst: Canavar gibi... Bronckhorst: Canavar gibi... 01:38
Ülke puanı sıralamasında son durum! Ülke puanı sıralamasında son durum! 01:32
Mourinho'dan stoperde değişiklik! İşte F.Bahçe'nin AZ Alkmaar maçı 11'i Mourinho'dan stoperde değişiklik! İşte F.Bahçe'nin AZ Alkmaar maçı 11'i 01:29
Hakan Arsenal'i yıktı! Hakan Arsenal'i yıktı! 01:15
Daha Eski
PSG uzatmalarda yıkıldı! PSG uzatmalarda yıkıldı! 01:14
Salzburg'un ilk galibiyeti deplasmanda! Salzburg'un ilk galibiyeti deplasmanda! 01:14
Kerem ve Orkun'lu Benfica B.Münih'e direnemedi! Kerem ve Orkun'lu Benfica B.Münih'e direnemedi! 01:14
Brest Çekya'da kazandı! Brest Çekya'da kazandı! 01:14
Atalanta Stuttgart'ı devirdi Atalanta Stuttgart'ı devirdi 01:14
Barça Sırbistan'da gol oldu yağdı! Barça Sırbistan'da gol oldu yağdı! 01:14