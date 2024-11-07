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Hollandalılar ile 24. kez
Fenerbahçe, bu sezon Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında karşılaştığı Twente maçıyla birlikte Hollanda ekipleriyle bugüne kadar 23 müsabakaya çıktı. Fenerbahçe, en fazla maçı PSV Eindhoven ile karşılaştı. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda karşılaşan taraflar iki kez de Şampiyonlar Ligi grup aşamasında kozlarını paylaşarak toplam 6 kez mücadele etti. Kanarya, Hollanda temsilcilerine karşı 9 galibiyet, 5 beraberlik alırken, 9 kez de mağlup oldu.
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