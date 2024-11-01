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Haberler Fenerbahçe

UEFA Jose Mourinho'nun cezasını açıkladı

Son dakika spor haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Manchester United maçında kırmızı kart gören Jose Mourinho'nun cezası açıklandı. Portekizli hoca 1 maç men cezası aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 17:43 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 17:50
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UEFA Jose Mourinho'nun cezasını açıkladı

Fenerbahçe'nin Manchester United ile karşılaştığı maçta kırmızı kart gören Jose Mourinho'nun cezası belli oldu.

1 MAÇ MEN CEZASI

UEFA Disiplin Kurulu, Manchester United maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 1 maç ceza verildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında AZ Alkmaar ile 7 Kasım'da deplasmanda karşılaşacak.

Portekizli teknik adam, Hollanda ekibiyle oynanacak maçta takımın başında olamayacak.

Jose Mourinho'nun cezası, Slavia Prag maçında sona erecek ve Çek ekibiyle oynanacak maçta külübede yer alabilecek

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