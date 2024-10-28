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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERİ: Amrabat'ın pozisyonunda penaltı var mı? Ahmet Çakar yorumladı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kadıköy'de Bodrumspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 2-0 galip ayrılırken mücadeleye Sofyan Amrabat'ın penaltı beklediği pozisyon damga vurdu. Bu pozisyonu Ahmet Çakar değerlendirdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 09:32
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FENERBAHÇE HABERİ: Amrabat'ın pozisyonunda penaltı var mı? Ahmet Çakar yorumladı!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Bodrumspor'u ağırladı. Sarı-lacivertlilerin 2-0 kazandığı karşılaşmayı Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar değerlendirdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Amrabat'ın pozisyonunda penaltı var mı? Ahmet Çakar yorumladı!

AHMET ÇAKAR - SEZONUN EN RAHAT MAÇINI OYNADI!

Fenerbahçe, sezonun en rahat maçlarından birisini oynadı. Rakip Bodrum; dirençsiz, meziyetli oyuncuları az olan bir takım. Bu da çok doğal. Ayrıca kalecileri iki golde de büyük ikramda bulundu.

FENERBAHÇE HABERİ: Amrabat'ın pozisyonunda penaltı var mı? Ahmet Çakar yorumladı!

Fenerbahçe, bu sene çok az maçta yaptığı üzere En-Nesyri ve Dzeko ile çift santrfor başladı. Bunu tabi karşılamak lazım... Evde oynuyorsun, üstelik zayıf bir rakibe karşı.

FENERBAHÇE HABERİ: Amrabat'ın pozisyonunda penaltı var mı? Ahmet Çakar yorumladı!

Kalecinin birinci ikramı hatalı bir çıkış. Boşa çıkıyor, kaleyi boşaltıyor, En-Nesyri de boş kaleye kafayla golü yapıveriyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Amrabat'ın pozisyonunda penaltı var mı? Ahmet Çakar yorumladı!

Aslında Fenerbahçe daha ilk yarıda dördü, beşi bulabilirdi. Sahadaki en iyi oyunculardan birisi Maximin. Dribbling özelliği var, topla çabuk. Özellikle hücumdaki arkadaşları onu biraz anlayabilseler çok pozisyon yaratır.

FENERBAHÇE HABERİ: Amrabat'ın pozisyonunda penaltı var mı? Ahmet Çakar yorumladı!

Amrabat da iyiydi... Hem defansif anlamda hem de attığı ölümcül pasla. İkinci yarıda Bodrum kalecisinin diğer ikramı geldi. Topa kısa vurdu, Amrabat hemen Dzeko'nun önüne oynadı. O da golü yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ: Amrabat'ın pozisyonunda penaltı var mı? Ahmet Çakar yorumladı!

Haftalardır Fenerbahçe'yi izliyoruz, bu takımın bazı değişmezleri var. Başında Maximin geliyor, sonra Amrabat. Osayi de şartlar ne olursa olsun özellikle ofansif anlamda Mert'ten çok daha iyi.

FENERBAHÇE HABERİ: Amrabat'ın pozisyonunda penaltı var mı? Ahmet Çakar yorumladı!

Sonuçta Fenerbahçe'nin kazaya uğramaması gereken bir maçtı, öyle de oldu. Hakem Mehmet Türkmen, geleceği çok parlak bir hakem ama bence iki önemli hatası vardı.

FENERBAHÇE HABERİ: Amrabat'ın pozisyonunda penaltı var mı? Ahmet Çakar yorumladı!

İlki Amrabat'a gösterdiği gereksiz sarı kart. İkinci ve daha önemlisi ise bir korner atışında Bodrumlu oyuncu, Amrabat'ın beline çift kolla sarılmasına rağmen penaltıyı veremedi. Aslında bu penaltıya VAR müdahalesi de gerekliydi.

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