FENERBAHÇE HABERİ: Amrabat'ın pozisyonunda penaltı var mı? Ahmet Çakar yorumladı!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kadıköy'de Bodrumspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 2-0 galip ayrılırken mücadeleye Sofyan Amrabat'ın penaltı beklediği pozisyon damga vurdu. Bu pozisyonu Ahmet Çakar değerlendirdi. İşte o sözler...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Kalecinin birinci ikramı hatalı bir çıkış. Boşa çıkıyor, kaleyi boşaltıyor, En-Nesyri de boş kaleye kafayla golü yapıveriyor.
Aslında Fenerbahçe daha ilk yarıda dördü, beşi bulabilirdi. Sahadaki en iyi oyunculardan birisi Maximin. Dribbling özelliği var, topla çabuk. Özellikle hücumdaki arkadaşları onu biraz anlayabilseler çok pozisyon yaratır.
Amrabat da iyiydi... Hem defansif anlamda hem de attığı ölümcül pasla. İkinci yarıda Bodrum kalecisinin diğer ikramı geldi. Topa kısa vurdu, Amrabat hemen Dzeko'nun önüne oynadı. O da golü yaptı.
Haftalardır Fenerbahçe'yi izliyoruz, bu takımın bazı değişmezleri var. Başında Maximin geliyor, sonra Amrabat. Osayi de şartlar ne olursa olsun özellikle ofansif anlamda Mert'ten çok daha iyi.
Sonuçta Fenerbahçe'nin kazaya uğramaması gereken bir maçtı, öyle de oldu. Hakem Mehmet Türkmen, geleceği çok parlak bir hakem ama bence iki önemli hatası vardı.
İlki Amrabat'a gösterdiği gereksiz sarı kart. İkinci ve daha önemlisi ise bir korner atışında Bodrumlu oyuncu, Amrabat'ın beline çift kolla sarılmasına rağmen penaltıyı veremedi. Aslında bu penaltıya VAR müdahalesi de gerekliydi.
DİĞER